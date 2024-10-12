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勇士嘗試「3衛陣容」！柯瑞手指受傷離場　灣區驚險收3連勝

▲▼勇士柯瑞。（圖／路透）

▲勇士天王柯瑞。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士今(12)日出戰國王，主帥柯爾(Steve Ker)啟用熱身賽開打以來第3套先發，由柯瑞(Stephen Curry)、穆迪(Moses Moody)和培頓二世(Gary Payton II)組成3衛陣容，灣區大軍靠著比克曼 (Reece Beekman)終場前16.1秒的兩罰鎖定3連勝，但柯瑞次節出現右手食指傷勢，經X光檢查後確認沒有骨折。

自訓練營開始，柯爾就明確表示，新賽季確定先發的球員只有2大核心柯瑞與格林(Draymond Green)，連續3場熱身賽，他都排出不同的先發陣容，今日迎戰國王一役，由柯瑞搭配防守能力出色的「小手套」培頓二世、後場新星穆迪等3名後衛一起先發，前場是格林與安德森(Kyle Anderson)。

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▲▼勇士柯瑞、穆迪、培頓二世。（圖／路透）

▲勇士穆迪。（圖／路透）

談到這套先發，柯爾表示他喜歡「小手套」與柯瑞的組合，穆迪則是在訓練營表現出色，「我真的想獎勵他。」另外，他也想看看新援安德森與格林會如何搭配，「我認為這會很有趣。」

穆迪出賽25分鐘是先發5人中打最久的球員，他以13投7中攻下全隊最高的23分；天王柯瑞上場16分鐘，7投2中拿下6分、4助攻和3籃板，外帶1火鍋，三分4投1中，他次節末段傷到了右手食指，與球隊的運動醫學與表現總監塞勒布里尼(Rick Celebrini)一起走下場，下半場並未再登場。

▲▼勇士柯瑞。（圖／路透）

▲勇士天王柯瑞。（圖／路透）

根據勇士官方消息，柯瑞已經進行X光檢查，確認沒有骨折的狀況，只是「受了點小傷」，他離場後到重量訓練室鍛煉，看起來沒有大礙。

勇士與國王最後2分鐘3度互換領先，灣區大軍靠著23歲小將比克曼終場前16.7秒的兩罰鎖定勝局，以109比106收下熱身賽3連勝。

柯爾賽後卻表示，「我認為我們今晚很疲憊。老實說，我覺得我們的球員需要休息1天，他們明天可以休息，當你沒有能量和節奏時，這是一場很難打的比賽。我認為國王整場完全壓制了我們，比賽結果可能不合理。」

▲▼勇士柯瑞、穆迪、培頓二世。（圖／路透）

▲勇士培頓二世。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞穆迪培頓二世柯爾

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