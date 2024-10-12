國聯冠軍賽G1　日媒推測千賀滉大先發

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇12日（台灣時間）在國聯分區系列賽G5擊敗教士，晉級國聯冠軍賽，14日將迎來下一個對手紐約大都會。根據多家媒體預測，大都會第1戰可能推派千賀滉大先發。

道奇隊與大都會的對決將於14日在道奇主場舉行，千賀滉大有望成為大都會首戰的先發投手。道奇在例行賽中以4勝2敗的佳績領先對戰，而大谷翔平在本季對陣大都會的5場比賽中，打擊表現也相當出色，19打數6安打，打擊率達到3成16，有2支全壘打和6分打點。

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國聯分區系列賽G5，道奇以2比0擊敗教士，成功晉級國聯冠軍賽，這也是道奇自2021年以來首次進入國聯冠軍賽。大谷翔平在這場比賽中擔任首棒、指定打擊，雖然個人表現平平，4打數熄火吞下3K，但他仍對於球隊的勝利感到高興。

大都會在季後賽中表現出色，先是以2勝1敗淘汰了釀酒人。第三場比賽中，大都會在九局時面臨2分落後的窘境，但主砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）在關鍵時刻擊出逆轉三分全壘打，成功逆轉局勢。

大都會在與費城人的系列賽中也展現了強大的韌性，第一戰成功逆轉，第三戰大勝，並在第四戰中靠著林德（Francisco Lindor）的滿貫全壘打逆轉取勝。