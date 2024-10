國聯冠軍賽G1　日媒推測千賀滉大先發

▲千賀滉大。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇12日(台灣時間)在國聯分區系列賽G5擊敗教士,晉級國聯冠軍賽,14日將迎來下一個對手紐約大都會。根據多家媒體預測,大都會第1戰可能推派千賀滉大先發。

道奇隊與大都會的對決將於14日在道奇主場舉行,千賀滉大有望成為大都會首戰的先發投手。道奇在例行賽中以4勝2敗的佳績領先對戰,而大谷翔平在本季對陣大都會的5場比賽中,打擊表現也相當出色,19打數6安打,打擊率達到3成16,有2支全壘打和6分打點。

On Mets Playoffs Live, @emacSNY, @AnthonyMcCarron & @KeithRaad react to @martinonyc's report that Kodai Senga will likely start Game 1 of the NLCS https://t.co/jC3UNHpCNp



▶ @GetSpectrum pic.twitter.com/jCIJlqjzrn