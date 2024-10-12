悲情達比修有優質先發一場空　教士連24局沈默遭淘汰

▲達比修有。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

教士38歲投手達比修有12日（台灣時間）在國聯分區賽G5扛先發，力投至7局兩出局，因兩發陽春砲失分。儘管交出優質先發內容，卻未能獲得火力支援，最終承擔敗投，未能晉級國聯冠軍戰。

達比修有首局就三振大谷翔平，2局無人出局一壘有跑者時，讓史密斯（Will Smith）敲出雙殺打。但隨後被E.赫南德茲（Enrique Hernández）轟出陽春砲失分，他在投手丘露出懊惱表情。

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達比修有並未亂了陣腳，從第3局至第6局連續4局都演出3上3下。他有效運用110公里曲球，與速球製造40公里速差。對上大谷翔平，他更是表現出色，讓對方3打數無安打，2次三振，使道奇打線陷入沈默。

就在0比1落後7局兩出局時，達比修有的滑球遭到T.赫南德茲（Teoscar Hernández）砲轟，他再度流露懊悔之情。隨後再解決1人後退場，最終投了6.2局失2分，僅被3支安打但其中包含2轟，種下敗因。

教士從第3戰第2局攻下6分大局後，連續24局沒有得分，最終賽季就此結束。值得一提的是，達比修有在G2先發7局僅失1分表現出色，該場比賽教士攻下10分援護。然而此戰卻是0分支援，讓他以敗投收場。