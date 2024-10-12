「沒看過大谷翔平這麼生氣」　道奇教練：這不是壞事

Shohei just shouted FUCK to the umpire pic.twitter.com/CfL9ixDSWJ — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ (@shoheisaveus) October 10, 2024

▲大谷翔平跑回本壘遭觸殺。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平在國聯分區系列賽G4罕見在休息室怒吼，道奇三壘指導教練艾伯（Dino Ebel）受訪指出，「第一次看到大谷翔平這麼生氣。」

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大谷翔平該場比賽4局上保送後靠著隊友中外野飛球積極上二壘，下一棒赫南德茲擊出三壘滾地球，眼看就要穿越防線，但小白球彈到三壘審的手臂，馬查多趁機接球轉傳回本壘，成功阻擋大谷翔平得分。

鏡頭捕捉到大谷翔平回到休息室，對三壘方向大聲喊叫，相當生氣。不過隔天受訪時，大谷翔平說，「已經忘了！」

G5賽前，道奇教練艾伯受訪說，「我想他沒有看到球碰到馬查多的手套又碰到三壘裁判，我企圖阻止他，但已經太遲了。這不是任何人的錯，也不是有問題的PLAY，當時我們領先5分，可以說是很積極的PLAY，如果他看到我的話，應該會停下來。」

大谷翔平是回到休息室看到重播影片才怒吼，艾伯說，「雖然不知道他喊了什麼，但我從未見過如此生氣的翔平。這並不是壞事。」