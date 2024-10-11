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外卡遭橫掃止步　勇士開除打擊教練在內3教練

▲賽茲瑟（Kevin Seitzer）。（圖／翻攝自X／mlbtraderumors）

▲賽茲瑟（Kevin Seitzer）。（圖／翻攝自X／mlbtraderumors）

實習記者胡冠辰／綜合報導

外卡戰被聖地牙哥教士2比0橫掃出局的亞特蘭大勇士，季後進行了教練團人事異動，開除了打擊教練賽茲瑟（Kevin Seitzer）、打擊助理教練馬拉加內斯（Bobby Magallanes）以及投捕教練法薩諾（Sal Fasano）等3人，展現大刀闊斧想努力解決現況的決心。

根據《The Athletic》記者奧布萊恩（David O'Brien）報導指出，打擊教練賽茲瑟、助理打擊教練馬加拉尼斯以及捕手教練法薩諾皆已被解雇；勇士在本季全隊打擊率2成43在國聯排名第九，.724的OPS排名第七，在例行賽中共得704分，聯盟排名第七，團隊得失分差為+97。

時間回顧至2023年，當時勇士全隊打擊率2成76名列大聯盟第一，5成01的長打率、.845的OPS、947分得分以及307支全壘打（追平大聯盟紀錄）都領先全聯盟。

而本賽季，主砲手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）在5月底左膝十字韌帶撕裂，錯過了賽季最後四個月的比賽，阿爾比斯（Ozzie Albies）因左手腕骨折缺席了兩個月，此外墨菲（Sean Murphy，斜肌和肘部受傷）以及萊利（Austin Riley，右手骨折）也因傷缺席了大量比賽，這些傷病都影響了球隊打線的表現。

勇士隊將聘請新的打擊教練，但不會在找人填補法薩諾離開後的捕手教練職缺，主帥斯尼特克（Brian Snitker）以及其餘教練團隊預計將會在下賽季繼續留任。

被開除的三位教練的合約原定是到2025年到期，其中賽茲瑟在勇士擔任教練已有10年，此前他曾在響尾蛇、皇家隊和藍鳥隊擔任過同樣的職位，法薩諾自2017年起加入勇士隊，馬加拉尼斯則在亞特蘭大三A球隊任教兩年後，已在大聯盟教練團隊服務了三個賽季。

關鍵字： MLB亞特蘭大勇士

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