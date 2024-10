外卡遭橫掃止步　勇士開除打擊教練在內3教練

▲賽茲瑟(Kevin Seitzer)。(圖/翻攝自X/mlbtraderumors)



實習記者胡冠辰/綜合報導

外卡戰被聖地牙哥教士2比0橫掃出局的亞特蘭大勇士,季後進行了教練團人事異動,開除了打擊教練賽茲瑟(Kevin Seitzer)、打擊助理教練馬拉加內斯(Bobby Magallanes)以及投捕教練法薩諾(Sal Fasano)等3人,展現大刀闊斧想努力解決現況的決心。

The #Braves fired hitting coach Kevin Seitzer, assistant hitting coach Bobby Magallanes and catching coach Sal Fasano, a source confirmed to The Athletic. The team hasn't announced the moves but the coaches have been informed. Each was under contract with the Braves through 2025. [廣告]請繼續往下閱讀... October 10, 2024

根據《The Athletic》記者奧布萊恩(David O'Brien)報導指出,打擊教練賽茲瑟、助理打擊教練馬加拉尼斯以及捕手教練法薩諾皆已被解雇;勇士在本季全隊打擊率2成43在國聯排名第九,.724的OPS排名第七,在例行賽中共得704分,聯盟排名第七,團隊得失分差為+97。

時間回顧至2023年,當時勇士全隊打擊率2成76名列大聯盟第一,5成01的長打率、.845的OPS、947分得分以及307支全壘打(追平大聯盟紀錄)都領先全聯盟。

Ronald Acuña Jr. was removed from the game with a non-contact injury while rounding the bases.



(via @BravesOnBally) pic.twitter.com/Zk1TbcgdEk — Yahoo Sports (@YahooSports) May 26, 2024

而本賽季,主砲手阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)在5月底左膝十字韌帶撕裂,錯過了賽季最後四個月的比賽,阿爾比斯(Ozzie Albies)因左手腕骨折缺席了兩個月,此外墨菲(Sean Murphy,斜肌和肘部受傷)以及萊利(Austin Riley,右手骨折)也因傷缺席了大量比賽,這些傷病都影響了球隊打線的表現。

勇士隊將聘請新的打擊教練,但不會在找人填補法薩諾離開後的捕手教練職缺,主帥斯尼特克(Brian Snitker)以及其餘教練團隊預計將會在下賽季繼續留任。

The Braves will hire two hitting coaches. They will not fill the catching coach spot that was created for Fasano. https://t.co/tVu8lIu5uN — Mark Bowman (@mlbbowman) October 10, 2024

被開除的三位教練的合約原定是到2025年到期,其中賽茲瑟在勇士擔任教練已有10年,此前他曾在響尾蛇、皇家隊和藍鳥隊擔任過同樣的職位,法薩諾自2017年起加入勇士隊,馬加拉尼斯則在亞特蘭大三A球隊任教兩年後,已在大聯盟教練團隊服務了三個賽季。