外卡遭橫掃止步　勇士開除打擊教練在內3教練

▲賽茲瑟（Kevin Seitzer）。（圖／翻攝自X／mlbtraderumors）
實習記者胡冠辰／綜合報導
外卡戰被聖地牙哥教士2比0橫掃出局的亞特蘭大勇士，季後進行了教練團人事異動，開除了打擊教練賽茲瑟（Kevin Seitzer）、打擊助理教練馬拉加內斯（Bobby Magallanes）以及投捕教練法薩諾（Sal Fasano）等3人，展現大刀闊斧想努力解決現況的決心。
The #Braves fired hitting coach Kevin Seitzer, assistant hitting coach Bobby Magallanes and catching coach Sal Fasano, a source confirmed to The Athletic. The team hasn't announced the moves but the coaches have been informed. Each was under contract with the Braves through 2025.— David O'Brien (@DOBrienATL) October 10, 2024[廣告]請繼續往下閱讀...
根據《The Athletic》記者奧布萊恩（David O'Brien）報導指出，打擊教練賽茲瑟、助理打擊教練馬加拉尼斯以及捕手教練法薩諾皆已被解雇；勇士在本季全隊打擊率2成43在國聯排名第九，.724的OPS排名第七，在例行賽中共得704分，聯盟排名第七，團隊得失分差為+97。
時間回顧至2023年，當時勇士全隊打擊率2成76名列大聯盟第一，5成01的長打率、.845的OPS、947分得分以及307支全壘打（追平大聯盟紀錄）都領先全聯盟。
Ronald Acuña Jr. was removed from the game with a non-contact injury while rounding the bases.— Yahoo Sports (@YahooSports) May 26, 2024
(via @BravesOnBally) pic.twitter.com/Zk1TbcgdEk
而本賽季，主砲手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）在5月底左膝十字韌帶撕裂，錯過了賽季最後四個月的比賽，阿爾比斯（Ozzie Albies）因左手腕骨折缺席了兩個月，此外墨菲（Sean Murphy，斜肌和肘部受傷）以及萊利（Austin Riley，右手骨折）也因傷缺席了大量比賽，這些傷病都影響了球隊打線的表現。
勇士隊將聘請新的打擊教練，但不會在找人填補法薩諾離開後的捕手教練職缺，主帥斯尼特克（Brian Snitker）以及其餘教練團隊預計將會在下賽季繼續留任。
The Braves will hire two hitting coaches. They will not fill the catching coach spot that was created for Fasano. https://t.co/tVu8lIu5uN— Mark Bowman (@mlbbowman) October 10, 2024
被開除的三位教練的合約原定是到2025年到期，其中賽茲瑟在勇士擔任教練已有10年，此前他曾在響尾蛇、皇家隊和藍鳥隊擔任過同樣的職位，法薩諾自2017年起加入勇士隊，馬加拉尼斯則在亞特蘭大三A球隊任教兩年後，已在大聯盟教練團隊服務了三個賽季。
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