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代打敲逆轉轟率守護者逼出G5　弗萊：球隊韌性就是如此

▲▼弗萊（David Fry）。（圖／路透）

▲▼弗萊（David Fry）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

克里夫蘭守護者今天（台灣時間11日）客場與底特律老虎交手美聯分區系列賽G4，比賽中段陷入落後的守護者靠著弗萊（David Fry）在7局上半代打一棒當英雄，轟出逆轉全壘打，終場球隊就以5比4力退老虎，逼出生死第五戰。他表示，這就是球隊的韌性。

比賽轉捩點發生在7局上兩出局後，當時守護者2比3落後，開路先鋒關（Steven Kwan）掃出安打，隨後弗萊咬中老虎後援布列斯克（Beau Brieske）一顆97英里速球，一棒轟出兩分砲逆轉戰局，以4比3領先；9局上半弗萊再靠著強迫取分戰術助隊增添保險分，讓老虎9局下半的反撲功虧一簣，最終守護者一分差擊敗老虎，逼出生死第五戰。

致勝功臣弗萊賽後表示，本戰守護者隊的韌性並不令人驚訝，「我們整年都展現了這一點，這就是我們這支球隊的本質，」弗萊說道，「我們有一群非常頑強的傢伙，我們當時1勝2敗落後，但我們在更衣室裡的氣氛就像只是又過了一天一樣，我們準備好出場比賽，努力贏球，最後讓我們去贏下第五場吧。」

「弗萊是這個聯盟裡最好的棒球員之一，」守護者主帥沃特（Stephen Vogt）也對子弟兵讚譽有加。克里夫蘭守護者終結了自1997年世界大賽第六場以來季後賽連續11次遭到淘汰的劣勢，「這是非贏不可的局面，」沃特補充道，「你當然希望讓你的最佳投手在場上待得越久越好。」

8局下，守護者終結者克拉斯（Emmanuel Clase）提早上來守住了球隊4比3的領先，他在二、三壘有人的危機下，用一顆100.9英里的卡特球三振了斯威尼（Trey Sweeney）；9局下二壘有人時，克拉斯用一顆外角低的卡特球讓維爾林（Matt Vierling）揮棒落空再見三振，助隊奪勝。

「我真的很興奮能再次站上投手丘，特別是重新贏得了教練的信任，讓我擔當這樣的角色和責任，」克拉斯比賽結束後興奮表示。

關鍵字： MLB守護者老虎弗萊

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