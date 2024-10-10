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開轟率洋基贏球後信心喊話　史坦頓：明天不能有任何閃失

▲▼史坦頓（Giancarlo Stanton）。（圖／路透）

▲▼史坦頓（Giancarlo Stanton）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

美聯分區系列賽G3，紐約洋基靠著當家重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）在8局上半擊出關鍵陽春砲，率隊3比2獲勝並取得聽牌優勢，成為功臣；而他比賽結束後也表示，「我們必須明天結束這個系列賽，不能有任何閃失，必須完成這項任務。」

8局上半雙方鏖戰至2比2時，史坦頓相中皇家後援布比奇（Kris Bubic）一顆85英里低角度的滑球，一棒轟出陽春砲，將比數超前為3比2，最終洋基就以1分差險勝；史坦頓單場3安打猛打賞，包含1轟，還跑出1次盜壘成功。這是他季後賽同時開轟、盜壘的第二次，並列隊史第二。

「我們必須明天結束這個系列賽，不能有任何閃失。我們必須完成這項任務，」史坦頓賽後受訪時眾志成城的說道，主帥布恩（Aaron Boone）也給予他高度肯定，「他整個職業生涯在我們這裡就是這樣，我認為他那個打席的表現非常精彩，我覺得他上場時就準備好要發揮威力，並且做到了。」

洋基獲勝的其他功臣則是來自於他們的牛棚，洋基的後援投手們在這個季後賽中已經連續13.2局無失分了，「我認為這是我們的優勢之一，甚至是我們整季的主要優勢，」洋基先發施密特（Clarke Schmidt）補充。

與此相比，洋基隊長、「法官」賈吉的表現則遠遠不如預期，賈吉本場比賽4個打數未能擊出安打，系列賽三場比賽下來僅敲出一支內野安打，合計11支1；然而，賈吉在今天有選到保送上壘，球隊今天保送次數來到9次，使得洋基隊本系列賽的保送次數達到22次。

「我們得向他們致敬，他們不會亂揮，也不會擴大打擊範圍，不過，我們也需要更好的限制他們，」皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）說。

關鍵字： MLB紐約洋基史坦頓

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