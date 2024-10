開轟率洋基贏球後信心喊話　史坦頓：明天不能有任何閃失

▲▼史坦頓(Giancarlo Stanton)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美聯分區系列賽G3,紐約洋基靠著當家重砲史坦頓(Giancarlo Stanton)在8局上半擊出關鍵陽春砲,率隊3比2獲勝並取得聽牌優勢,成為功臣;而他比賽結束後也表示,「我們必須明天結束這個系列賽,不能有任何閃失,必須完成這項任務。」

8局上半雙方鏖戰至2比2時,史坦頓相中皇家後援布比奇(Kris Bubic)一顆85英里低角度的滑球,一棒轟出陽春砲,將比數超前為3比2,最終洋基就以1分差險勝;史坦頓單場3安打猛打賞,包含1轟,還跑出1次盜壘成功。這是他季後賽同時開轟、盜壘的第二次,並列隊史第二。

「我們必須明天結束這個系列賽,不能有任何閃失。我們必須完成這項任務,」史坦頓賽後受訪時眾志成城的說道,主帥布恩(Aaron Boone)也給予他高度肯定,「他整個職業生涯在我們這裡就是這樣,我認為他那個打席的表現非常精彩,我覺得他上場時就準備好要發揮威力,並且做到了。」

洋基獲勝的其他功臣則是來自於他們的牛棚,洋基的後援投手們在這個季後賽中已經連續13.2局無失分了,「我認為這是我們的優勢之一,甚至是我們整季的主要優勢,」洋基先發施密特(Clarke Schmidt)補充。

與此相比,洋基隊長、「法官」賈吉的表現則遠遠不如預期,賈吉本場比賽4個打數未能擊出安打,系列賽三場比賽下來僅敲出一支內野安打,合計11支1;然而,賈吉在今天有選到保送上壘,球隊今天保送次數來到9次,使得洋基隊本系列賽的保送次數達到22次。

「我們得向他們致敬,他們不會亂揮,也不會擴大打擊範圍,不過,我們也需要更好的限制他們,」皇家總教練奎特拉羅(Matt Quatraro)說。