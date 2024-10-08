「昨天早上才獲通知」莊昕諺最後一刻入選12強：平常心應戰

▲莊昕諺 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿合計7名選手征戰12強賽事， 其中年輕投手莊昕諺透露，自己是昨天早上才收到通知，學長陳冠宇比他還開心，「他一直都覺得我會入選。」

莊昕諺本季出賽49場，皆是後援登板，拿下6勝1敗、10中繼成功，防禦率3.53。表現獲肯定被放在大名單之中，據了解，中華隊昨天上午召開最後一次會議，決定把他納入正選名單，另外割捨富邦悍將黃保羅。

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最後一刻才收到通知， 莊昕諺說，「前面知道自己有在大名單，但昨天早上接到電話，才知道有入選。」他笑稱，當時還在睡覺，掛完電話後又倒頭就睡，「還是平常心啦，因為還有季後賽要打。」

莊昕諺曾在2022年入選U23中華隊，這是他第一次挑戰一級國際賽事，他表示，雖然12強沒有大聯盟40人名單內的球員，但還是很有強度的國際賽，「希望能完成教練給予的任務，不會特別想去做什麼。」

對於前2屆12強賽事， 莊昕諺坦言，自己沒有太多關注中華隊，頂多看一下日、韓戰。他也笑稱，「因為每天都在打棒球，我以前也不是什麼實力很強的投手，害怕會羨慕他們，乾脆不要看，可能會看一下精選。」

學長陳冠宇昨天在記者會現場得知有他，相當開心，直言一直覺得他有機會，當下也立刻傳訊息恭喜學弟。 莊昕諺透露，「從60人名單知道有我之後，他就覺得我會進，但一開始我是沒想太多，畢竟還有旅外投手。」

最終進入正選名單， 莊昕諺表示，現階段會先專注季後賽，「不會想太多，就是把自己該做的事情做好。」