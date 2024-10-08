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不學漢姆耍神祕！　瑞迪克曝早早公布湖人先發原因：師承K教頭

▲▼湖人詹姆斯、主帥瑞迪克；太陽畢爾。（圖／路透）

▲湖人主帥瑞迪克。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人新帥瑞迪克(JJ Redick)在訓練營展開前就公布新賽季的先發陣容，與前教頭漢姆(Darvin Ham)喜歡「保密」到最後一刻的風格迥異；對此瑞迪克霸氣表示，他不認為這有保密的必要，「我對所有事情都持開放態度，這是我從所有曾經效力的教練那裡學到，並且非常感激的一件事，尤其是K教頭(Mike Krzyzewski)。」

瑞迪克9月時就在播客節目上揭曉湖人新賽季的先發5人，雙巨頭詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)搭配主控羅素(D'Angelo Russell)、「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reave)和混血前鋒八村壘，這也是上季最常被使用的先發陣容。

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瑞迪克做了一件在NBA不常見的事，與前主帥漢姆的行事風格更形成鮮明對比，漢姆以對先發陣容「三緘其口」著稱，很少在比賽前30分鐘透露先發，對此瑞迪克直言，這種事沒必要保密，「為什麼不呢？我想灰狼教頭芬奇(Chris Finch)賽前就會知道我的先發陣容。」

▲▼前帥哥射手瑞迪克正式接掌湖人兵符。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞迪克接掌湖人兵符。（圖／達志影像／美聯社）

「他會有個大致的了解，我們會在季前賽對陣他們。我不在乎，如果我們健康，在第10場比賽、第20場比賽都會是一樣的陣容，我前幾天提到過想在例行賽使用9人輪替。」瑞迪克強調，自己對所有事都持開放態度，「這是我從所有曾經效力的教練那裡學到，並且非常感激的一件事，尤其是K教頭。」

瑞迪克霸氣地說，「你作為一名球員或教練，總是需要具備適應能力。所以這就是我們要採取的方式。我不需要保密，這不是什麼大事。」他看到這麼做的另一個好處，「就是為球員創造清晰感。這是我作為一名球員時非常重視的一件事。」

洛城媒體《Lakers Nation》認為瑞迪克在這一點上已給人「耳目一新」的感覺，因為他對教練喜歡玩的「心理遊戲」不感興趣，「球員、其他教練和球迷都能清楚了解在大家健康的情況下，哪些球員扮演哪些角色。」

關鍵字： NBA湖人瑞迪克

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