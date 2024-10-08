洋基落敗系列賽平手　培瑞茲關鍵追平轟引爆皇家反攻

▲培瑞茲（Salvador Perez）追平轟。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基與皇家8日（台灣時間）展開分區系列賽G2，最終以2比4落敗，讓皇家扳成1勝1敗平手，第3戰將回到皇家主場續戰。

洋基3局下靠著史坦頓（Giancarlo Stanton）適時安打先馳得點，皇家4局上馬上反擊，培瑞茲（Salvador Perez）開轟扳平。

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隨後古利爾（Yuli Gurriel）開啟一波攻勢，利用暴投攻佔得點圈，老將范姆（Tommy Pham）敲安打帶進超前分，還跑出盜壘成功。漢普森（Garrett Hampson）、賈西亞（Maikel Garcia）接連安打再添2分，皇家以4比1反超。

大聯盟全壘打王賈吉（Aaron Judge）前一戰4打數吞3K，此戰終於在8局下跑出內野安打，但史坦頓隨後敲出雙殺打瓦解攻勢。皇家9局上，由賈西亞掃出單場第4支安打，逼得洋基推出威佛（Luke Weaver）登板，牛棚幾乎傾巢而出，順利守住戰局。

洋基最後反攻，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）9局下轟出陽春砲，柏提（Jon Berti）兩出局後敲安打，但未能延續攻勢，最終洋基以2比4落敗。

皇家先發拉根斯（Cole Ragans）投4局就退場，失1分。牛棚啟動，澤帕（Angel Zerpa）、施萊伯（John Schreiber）、布比奇（Kris Bubic）輪番上陣，最後一任投手爾塞格（Lucas Erceg）雖然挨轟失分，仍守住勝利。培瑞茲追平轟相當關鍵，賈西亞也扮演稱職開路先鋒，單場4安打，貢獻1打點。

洋基左投羅丹（Carlos Rodon）僅投3.2局，單局暴失4分承擔敗戰。