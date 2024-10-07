從看台到球場！江國豪首征12強嚇一跳　陳金鋒要他加油

▲2024年世界棒球12強成軍暨台灣捷克交流賽記者會，江國豪（左一）。（圖／記者周宸亘攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將江國豪首次入選12強，這也是他第一次打一級國際賽事，直呼收到通知真的嚇一跳。總教練陳金鋒特別勉勵好好加油，盼他平常心應戰。

記者會上，江國豪透露特別借用了隊友戴培峰的西裝，「收到通知要參加記者會時才比較確定（入選），是上週五收到的通知。因為颱風天不方便寄送，高雄停班停課，也沒辦法寄，所以向培峰借了西裝。」

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總教練曾豪駒表示，江國豪的角色將定位在先發、長中繼。對此，江國豪指出，先發、長中繼都不是陌生的角色，「會好好準備迎接12強的比賽，隨時做好上場的心理準備。」

談到過去兩屆的十二強賽事，江國豪印象最深刻的戰役包括郭俊麟在第一屆預賽先發2場，合計15局飆20次三振，防禦率僅1.2，再來就是第二屆中華隊挺進東京複賽，「我有去看比賽，看到哲瑄那支3分砲（對澳洲），那時在場邊看到的時候，就覺得此生應該要站上那個舞台」

去年亞冠賽已經有在東京比賽，但江國豪表示，登上12強更高殿堂對戰各國好手，是從小到大的夢想。

至於12強賽最期待的部分，江國豪希望與韓國的對決，「因為去年亞冠賽對韓國的表現不盡理想，希望今年能有更好的表現來迎接與韓國的比賽。」

回顧今年球季表現，江國豪坦言，「不算滿意吧，我覺得穩定度還是不夠好，希望未來可以有更好的穩定度來面對接下來的比賽。」

這次入選國家隊，陳金鋒也鼓勵他，平常心應戰。江國豪說，「鋒哥叫我好好加油，不要怯場，平常心面對，不要想太多，簡單一點去打比賽。」