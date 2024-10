道奇球迷向場內扔球引發不滿　普洛法：聖地牙哥球迷不會這樣

▲普洛法。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

聖地牙哥教士與洛杉磯道奇的國聯分區系列賽於今天(台灣時間7日)在道奇主場舉行G2,教士隊單場狂轟6發全壘打,最終就以10比2痛宰道奇奪勝,將系列賽戰績扳平至1勝1敗;然而在比賽中,有道奇球迷向場內投擲物品,導致比賽中斷,引發雙方球員不滿。

比賽進行到7局下半,道奇準備反攻,教士由先發右投達比修有續投,但是在攻守交替的空檔時,道奇外野球迷朝著普洛法(Jurickson Profar)扔球,比賽隨之暫停,教士球員聚集到場內,裁判也開會商討如何處理,比賽一度暫停數分鐘,最終道奇官方廣播告知球迷,再丟東西進場內就勒令出場。

The game was delayed momentarily as a baseball was thrown by fans near Jurickson Profar in left field pic.twitter.com/Tuhu3ZDCSY

起因疑似發生在本場比賽1局下半,當時教士1比0領先,道奇貝茲(Mookie Betts)擊出一記深遠飛球,球飛向左外野看台,教士外野手普洛法第一時間精準接殺。

當時道奇球迷與普洛法搶接球,普洛法接到後落地時盯著球迷並興奮的跳躍,貝茲以為自己打出了全壘打並開始繞壘小跑,廣播也在計分板上顯示貝茲擊出了全壘打;過了一會兒,普洛法才表示他實際上已經接住了球並提醒貝茲已經出局。

Jurickson Profar had to be held back after a fan in the Dodger Stadium crowd threw a ball at him.



The whole team was on the field calming him down.



This game is getting crazy. pic.twitter.com/CJty2nuDD2