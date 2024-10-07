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道奇球迷向場內扔球引發不滿　普洛法：聖地牙哥球迷不會這樣

▲普洛法。（圖／路透）

▲普洛法。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士與洛杉磯道奇的國聯分區系列賽於今天（台灣時間7日）在道奇主場舉行G2，教士隊單場狂轟6發全壘打，最終就以10比2痛宰道奇奪勝，將系列賽戰績扳平至1勝1敗；然而在比賽中，有道奇球迷向場內投擲物品，導致比賽中斷，引發雙方球員不滿。

比賽進行到7局下半，道奇準備反攻，教士由先發右投達比修有續投，但是在攻守交替的空檔時，道奇外野球迷朝著普洛法（Jurickson Profar）扔球，比賽隨之暫停，教士球員聚集到場內，裁判也開會商討如何處理，比賽一度暫停數分鐘，最終道奇官方廣播告知球迷，再丟東西進場內就勒令出場。

起因疑似發生在本場比賽1局下半，當時教士1比0領先，道奇貝茲（Mookie Betts）擊出一記深遠飛球，球飛向左外野看台，教士外野手普洛法第一時間精準接殺。

當時道奇球迷與普洛法搶接球，普洛法接到後落地時盯著球迷並興奮的跳躍，貝茲以為自己打出了全壘打並開始繞壘小跑，廣播也在計分板上顯示貝茲擊出了全壘打；過了一會兒，普洛法才表示他實際上已經接住了球並提醒貝茲已經出局。

根據道奇當地媒體報導，普洛法賽後表示「不應該向場內投擲物品，聖地牙哥的球迷不會做這種事，」他對觀眾的行為進行嚴厲譴責。

道奇先發弗拉赫提（Jack Flaherty）也說道，「作為球迷，這樣的行為是不應該的，沒有任何理由可以向選手投擲物品」，弗拉赫提對比賽中斷表示極度不滿。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇聖地牙哥教士普洛法

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