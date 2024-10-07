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富邦悍將13日舉辦球迷感恩會　菜鳥日壓軸登場新秀變裝PK

▲富邦悍將球迷感恩會10月13日新莊舉辦 。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將球迷感恩會10月13日新莊舉辦 。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將今年球隊雖然戰績依舊不佳，球團將在10月13日在新莊棒球場舉辦球迷感恩會，有悍將家族會員限定活動，以及下午見面會和簽名會，另外還有悍將菜鳥日壓軸登場，2023、2024年加入的新秀們將變裝PK。

感恩會上午將進行家族會員限定活動，家族會員朋友可在10月8日透過富邦悍將售票網進行報名購買暢遊券，亞瑟傳奇不限額外，亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士皆採限額報名方式，暢遊券售價為350元，內含活動點數10點及城堡拍照會資格2次，還可獲進場贈品，另外還有抽獎券可參加好禮摸彩，有JBL Soundgear Sense開放式藍牙耳機和實戰簽名球衣等大獎。

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今年家族會員限定活動攤位，每個關卡都有悍將球員一起體驗各種棒球樂趣。遊戲關卡包括悍你ＫＧＢ、飆速強投手、體能訓練站、打擊家教班、鉛著你接力、壘間追逐戰、速度挑戰賽，還有展現好聲音的「歡唱好歌喉」，

城堡拍照會今年特別調整為不扣活動點數，改為每票2次合照資格兌換，且拍照場景更豐富，除了球員板凳區外，新增400英尺全壘打牆、MVP背板等不同地點，與悍將球員、Fubon Angels一起留下專屬球場回憶的合照。

感恩會下午悍將球員與Fubon Angels則會至二樓環形舞台與球迷朋友們互動進行舞台遊戲，同時舉辦悍將、Angels簽名會，球迷朋友須先透過APP報名活動資格，並消費滿額即可參加簽名會，簽名會悍將、Angels參加組合及活動報名辦法，將陸續於富邦悍將官方粉絲團公布。

悍將菜鳥日則將在簽名會後壓軸登場，去年可惜未能舉辦的新秀菜鳥日可沒有被遺忘，在今年升級成豪華版隆重呈獻。

今年將以「海洋、陸地動物」作為變裝主題，由王念好帶領的二年級生與張育成領銜的一年級生進行變裝大對抗，在各式各樣的關卡中PK，讓各懷技能的菜鳥們秀一波，新秀們一生一次的菜鳥日就在悍將感恩會！

沒搶到限量家族會員限定活動暢遊券及非會員的球迷朋友，也能在10月8日起於富邦悍將售票網購買150元的Fan Fest入場券同樣享有入場摸彩資格，上午即可進場於看台區觀賞場內活動，並參與下午環形舞台感恩會、悍將菜鳥日等活動。

關鍵字： 中職棒球

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