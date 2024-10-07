道奇教士戰火延燒觀眾席　球迷丟東西釀比賽中斷

Jurickson Profar is HEATED after a fan threw a baseball at him from the stands. pic.twitter.com/Eworpr4Zhj — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) October 7, 2024

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊與聖地亞哥教士隊國聯分區系列賽第二戰，比賽在第7局短暫中斷，根據外媒報導，一名球迷向教士隊左外野手普洛法（Jurickson Profar）丟了一顆球。

報導指出，在東西扔向普洛法之前，普洛法正與球迷起口角並指向看台。裁判攔住憤怒的普洛法，並試圖安撫他，隨後與整個教士隊進行討論。

普洛法在第一局沒收道奇球星貝茲（Mookie Betts）的全壘打，曾在左外野挑釁球迷。

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隨著第7局的延誤持續，右外野看台的球迷開始向小塔提斯（Fernando Tatís Jr.）附近扔垃圾。塔蒂斯在第一局擊出全壘打，在比賽早些時候防守時，他曾以玩笑的方式回應球迷的嘲弄。

比賽暫停期間，場地維安人員沿著球場排成一線。報導也指出，道奇隊球迷的這種失序行為發生之前，兩隊在場上也有過言語交鋒。

▲普洛法（Jurickson Profar） 。（圖／截自X）