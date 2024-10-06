夢想家雙洋將轟55分擊潰9人應戰國王　林書豪稱身體很健康

▲新北國王林書豪。（圖／新北國王提供）

文／中央社

TPBL季前熱身賽今天在台中洲際迷你蛋進行第2天賽事，首度亮相的新北國王在人手略顯不足下，不敵夢想家雙洋將貝奇、霍爾曼聯手攻下55分，最終夢想家就以99比81獲勝。

台灣職籃大聯盟（TPBL）季前熱身賽連2天在台中登場，首度亮相的新北國王僅登錄9人出賽，林書豪在先發名單中，首節開賽就以13比5取得領先，但隨後命中率下滑，首節就以24比26落敗，半場也以48比50居於劣勢。

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國王今天僅以強森、奧帝2名洋應戰，包括新加盟的沃許本（Jason Washburn ），原本的得分主力曼尼高（Kenny Manigault）都坐壁上觀。

下半場國王力圖追分，但無奈禁區和籃板都處於劣勢，加上第4節後半段夢想家打了一波17比2的攻勢，順利收下熱身賽2連勝。

▲新北國王林書豪、林書緯。（圖／新北國王提供）

福爾摩沙夢想家以洋將霍爾曼（Aric Holman）的34分、17籃板表現最佳；國王除了洋將強森（Chris Johnson）的21分、13籃板外，本主後衛李愷諺打了34分鐘拿下17分，至於林書豪拿了2分、9籃板、4助攻。

林書豪賽後接受媒體訪問時表示，現在身體很健康也沒有傷勢，「今天這場就是個熱身賽，我們還要看怎麼樣能比去年進步，雖然這場比賽沒有進球，但還是會持續努力調整狀態」。

國王整場比賽僅9人應戰，總教練萊恩也提到，「我們已經將近1個月沒能打5對5的練球，很多時候都是3對3，希望有些球員能趕上開幕」。