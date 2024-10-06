不敵奧運金牌！詹皓晴連2年中國賽女雙拿亞軍　收穫765萬獎金

▲詹皓晴與庫德梅托娃拿下中國賽女雙亞軍 。（圖／詹皓晴提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣網球好手詹皓晴連2年打進中國網球公開賽女雙決賽，她今(6)日攜手俄羅斯搭檔庫德梅托娃(Vernoika Kudermetova)與巴黎奧運金牌組合、義大利第5種子艾拉妮(Sara Errani)、寶莉妮(Jasmine Paolini)爭冠，終場以兩個4比6落敗，儘管連2年屈居亞軍，仍與搭檔一起收下23萬6800美元(約台幣765萬元)的獎金。

「台俄聯軍」位列中國賽女雙第7種子，兩人一路挺進決賽，今日與巴黎奧運金牌組合艾拉妮、寶莉妮爭奪后冠。詹皓晴過去2度打進中國賽女雙決賽，包括2015年攜手姊姊詹詠然、去年搭配墨西哥女將歐兒摩絲(Giuliana Olmos)，都錯過冠軍，今年力求突破。

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面對第5種子艾拉妮、寶莉妮，「台俄聯軍」開賽首個發球局就被破，儘管很快在第3局回破，但第10局拉鋸之下失守，以4比6讓出首盤。次盤形成「破發大戰」，對手保住第5局，並在第6局破了「台俄聯軍」的發球局，拉開4比2領先。

關鍵第10局， 庫德梅托娃殺球掛網，「台俄聯軍」最終在鏖戰1小時30分鐘後，以兩個4比6敗北，這是詹皓晴生涯第3度在中國賽屈居亞軍，不過她仍與庫德梅托娃一起收穫23萬6800美元(約台幣765萬元)的獎金。