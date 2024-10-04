兄弟挑戰70勝、主場60萬人大紀錄　平野惠一：拜託球迷快進場！

▲中信兄弟總教練平野惠一帶領球隊奪得下半季冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟本季剩下3場比賽，再拿下2勝，總教練平野惠一將率隊達成隊史第一次70勝里程碑，他直呼：「如果可以，我希望可以拿到120勝。」

兄弟目前全年戰績68勝49敗，勝率達0.581。過去單季最多勝是69勝，由林威助2022年督軍締造紀錄。平野惠一有望率隊追平，甚至締造隊史首次70勝。

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「我知道。」平野惠一坦言，有注意到70勝里程碑，這陣子也有人和他提起這件事。他隨後舉起雙手為自己打氣，「我會加油的！」

70勝很難嗎？平野惠一笑說，自己並不清楚，「畢竟我在中職也才待3年，不知道這70勝對中職來說，是否是很困難的數字。當然如果可以，我希望可以拿120勝，不是只有70勝。」

當初聽到有機會挑戰70勝時，平野惠一相當平常心，「喔這樣啊，好啊，我們還有機會。」當時他如此回覆對方。他認為最重要是打好每一戰，「想辦法讓團隊更強，自然能提高勝率，剩下最後10場時，選手都很努力，就放手讓他們去做，那麽現在剩下3場，我還是秉持一樣的心態，現在就負責保護他們就好。」

除了70勝紀錄，兄弟今年主場58場總人數達591116人，接下來還有2場主場賽事，很有機會破60萬人次，將是中職史上第一次。

平野惠一聽聞後直呼，「真的嗎！拜託球迷快進場了，如果真的達成了，再請媒體朋友們告訴我！」