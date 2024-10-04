從0比3逼出搶七！鄭怡靜惜敗范思琦　錯過中國大滿貫賽女單4強

▲台灣桌球一姐鄭怡靜 。（圖／中華奧會資料照）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一姐鄭怡靜稍早在WTT中國大滿貫賽女雙止步4強，下午隨即再戰女單8強賽事，面對今年積分被清空沒有世界排名的中國選手范思琦，儘管連丟3局先被聽牌，但鄭怡靜展現強大韌性連趕3局，將比賽逼入第7局，可惜最終仍逆轉未果，激戰54分鐘後以總局數3比4惜敗，無緣最終4強。

名列世界第10的鄭怡靜，在今年中國大滿貫賽「雙線出擊」，她與李昱諄榮膺女雙頭號種子，稍早4強賽碰上世界球后孫穎莎與王藝迪的地主組合，以總局數0比3敗北，錯過女雙決賽門票。

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女雙賽事結束僅1個多小時，鄭怡靜換出戰女單8強賽，她位列第7種子， 對手是從資格賽出發的中國選手范思琦，現年26歲的范思琦去年最高排名曾來到世界第11，不過她今年幾乎沒在國際賽場登場，積分遭清空之下，目前無世界排名。

▲鄭怡靜。（圖／路透）

雙方曾在2023年卡達挑戰賽8強交手過1次，當時由范思琦勝出。今日再戰，鄭怡靜開賽直線加壓得分先馳得點，但接下來連續掛網，在5比7後被拉開比分，以6比10被逼出4個局點，奮力化解3個，仍以9比11讓出。

進入第2局，鄭怡靜與范思琦纏鬥到7比7，隨後卻連續掉分，以8比11再丟1局。鄭怡靜第3局一路落後，陷入2比9的劣勢，4比10被逼出6個局點，以4比11遭聽牌。

來到第4局，鄭怡靜重整旗鼓打出4比1攻勢，對手連續掛網，回球冒高被鄭怡靜逮個正著，正手攻擊得分，持續拉開比分，學姊以11比4扳回一局。第5局，鄭怡靜正手狀況明顯提升，拉出8比3猛攻，以11比5連追2局。

▲鄭怡靜。（圖／路透）

進入第6局，狀態升溫的鄭怡靜開局4比1領先，可惜接著連續掉分，反以4比5落後，所幸暫停過後及時穩住陣腳，再以8比5超前，10比7取得3個局點，對手發球失誤送分，鄭怡靜11比7扳平戰局。

決勝第7局，鄭怡靜開局陷入1比4落後，對手幾次擦網球獲幸運分後將比數拉開，鄭怡靜陷入3比9、6分落後的危機，最終沒能再次扭轉局面，以4比11落敗，止步女單8強。