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不只養樂多！青木宣親被看好執教2028洛杉磯奧運

▲▼ 青木宣親 。（圖／達志影像）

▲青木宣親 。（圖／達志影像）

記者王真魚／綜合報導

日本棒球名將青木宣親日前在東京神宮球場舉行引退賽，為其21年的輝煌職業生涯畫下句點。這位42歲前養樂多隊球星棒球生涯可能即將開啟新的篇章，根據日媒報導，青木宣親有望在不久的將來擔任教練，甚至有機會執掌2028年洛杉磯奧運日本代表隊。

青木在引退記者會上表示，「我想嘗試當教練。」這番話立即引發業界的廣泛討論。日媒指出，養樂多隊已將青木宣親視為未來的主帥人選。

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青木的領導能力和人際關係一直備受讚譽。一位養樂多隊球員回憶道，「他對打擊的建議簡單易懂，對隊友的鼓勵也非常到位。」他進一步舉例，有一年，一位抱著引退覺悟上場的老將投手亂陣腳被換下場。當他垂頭喪氣地坐在板凳區，連教練都不知如何開口時，青木若無其事地坐到他旁邊，輕聲說了句「別在意」安慰他。「那位投手說他感到被拯救了。這種能夠觸動心靈的言辭，讓人感受到他作為指導者的高素質。」

不過，渴望「青木監督」不僅是東京養樂多。畢竟青木不只有美國大聯盟的經歷，還參加了2006年、2009年、2017年WBC和2008年北京奧運會等四次國際賽事，被譽為「武士先生」。

一位不願具名的棒球界人士透露，「NPB希望任命有美國大聯盟經驗的人擔任國家隊總教練，以便順利徵召日籍大聯盟球員。青木不僅有豐富的美日職棒經驗，在國際賽事中的表現也相當出色。」

青木在棒球界的廣泛人脈，有望成為在教練競爭中脫穎而出的關鍵因素，他與多位在美日職棒具有影響力的球員保持良好關係，像是達比修有和大谷翔平等。這些連結可能對未來的教練工作大有幫助。

但棒球界人士也表示，「唯一可能的障礙是，他與掌握教練人事決定權的讀賣巨人隊接觸較少。」

日媒指出，不久的將來，養樂多隊和日本國家隊可能會展開「青木監督爭奪戰」。

▲▼ 青木宣親 。（圖／達志影像）

關鍵字： 棒球青木宣親教練引退奧運

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