運動雲

>

主場吞敗瀕臨淘汰　太空人主帥艾斯帕達：我們永不放棄

▲艾斯帕達（Joe Espada）。（圖／路透）

▲艾斯帕達（Joe Espada）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

在今天（2日）美聯外卡系列賽G1的比賽中，休士頓太空人以1比3不敵底特律老虎，陷入再輸一場就打包回家的絕境；主帥艾斯帕達（Joe Espada）賽後提及團隊永不放棄的精神，並把G2背水一戰的先發重任交給右投布朗（Hunter Brown）。

9局下半1出局滿壘，當時太空人1比3落後，海沃德（Jason Heyward）擊出一記強勁球，打出去那瞬間讓主場球迷一度以為太空人將完成一場史詩級的逆轉勝，然而事與願違，老虎一壘手托克森（Spencer Torkelson）冷靜完成高難度接殺，現場太空人主場球迷瞬間發出失望呼聲；最終老虎3比1擊敗太空人，拿下美聯外卡系列賽G1的勝利，這也是老虎自2013年以來首場季後賽勝利。

「這就是所謂的幾英寸之差，對吧？」太空人主帥艾斯帕達賽後不甘心的說道，「他那球如果再高幾英寸，幾英尺，球就會落到角落，然後麥科密克（Chas McCormick）就將從一壘回來得分，我們就會贏…我們這些球員永不放棄，所以我對他們最後的衝刺並不感到驚訝。」

「今天隊上每個人都表現的很出色，能有這樣的機會，站在那個位置上，很激勵人心，」海沃德賽後不氣餒的說，「這就是相信過程、拼搏到底、打出精彩打席的精髓所在，這次可惜沒有如願，但這就是比賽。」

在三戰兩勝制的外卡系列賽歷史中，贏得第一場比賽的16支球隊有14支最終成功晉級；10支客場贏得首場比賽的球隊中，有8支贏得了系列賽，其中7支是以橫掃的方式晉級，已經連續7年晉級美聯冠軍賽的太空人隊，現在陷入瀕臨淘汰的局面。

「我了解這支球隊，」麥科密克補充說道，「我們可以挺過去，我們在最後有很好的氣勢，這會延續下去。」

太空人將在G2推派布朗（Hunter Brown）上場先發，試圖扳平系列賽，並結束他們季後賽主場六連敗的陰霾；若太空人贏得G2，將會在G3生死戰推出日籍強投菊池雄星。

「很顯然，能讓教練在這種情況下對我充滿信心，我感覺非常好，」布朗賽後表示；布朗在例行賽最後19場出賽中有15場是優質先發，戰績為10勝4敗，防禦率2.20，「這是我一直在準備的事情，我很期待這個機會。」

關鍵字： MLB休士頓太空人底特律老虎

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

江坤宇拚完全打擊、許基宏盜壘失敗斷良機　曾頌恩：有戰術

江坤宇拚完全打擊、許基宏盜壘失敗斷良機　曾頌恩：有戰術

遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

數據解密大谷翔平打擊神力：已接近完美境界

數據解密大谷翔平打擊神力：已接近完美境界

「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚　WNBA金髮女神未婚夫身份曝

「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚　WNBA金髮女神未婚夫身份曝

中信兄弟與球迷合照遭影射！蔡其昌：已聯繫刑事警察局追查

中信兄弟與球迷合照遭影射！蔡其昌：已聯繫刑事警察局追查

唐斯交易正式完成！黃蜂獲3枚次輪籤　尼克選秀之夜就在追人

唐斯交易正式完成！黃蜂獲3枚次輪籤　尼克選秀之夜就在追人

巴特勒未續約「只是幾塊錢的事」　回應總裁要他閉嘴：聽到了

巴特勒未續約「只是幾塊錢的事」　回應總裁要他閉嘴：聽到了

大谷翔平首次打季後賽拚奪冠！　國際賭盤押道奇封王賠率曝

大谷翔平首次打季後賽拚奪冠！　國際賭盤押道奇封王賠率曝

「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

熱門新聞

江坤宇拚完全打擊、許基宏盜壘失敗斷良機　曾頌恩：有戰術

遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

數據解密大谷翔平打擊神力：已接近完美境界

「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚　WNBA金髮女神未婚夫身份曝

中信兄弟與球迷合照遭影射！蔡其昌：已聯繫刑事警察局追查

讀者回應

﻿

熱門新聞

1江坤宇拚完全打擊遭斷？隊友解釋原因

2遭有心人士利用！兄弟球團禁私下合影

3數據解密大谷打擊神力：接近完全體

4江坤宇拚完全打擊　老婆預言敲三壘打

5「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚

最新新聞

1羽球世界排名　天后戴資穎維持第5

2曼城歐冠連25場不敗追平曼聯紀錄

3太空人瀕臨淘汰主帥發言提振士氣

4沒被湖人交易還確保先發　羅素突道歉

5陳柏清拚12強名單　洪總：如選上

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

引退儀式被隊友拋空中　潘威倫擔心太重：怕他們傷到腰

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

李多慧＆Joeman同台應援！　合體「比愛心」全場暴動超羨慕

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366