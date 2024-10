主場吞敗瀕臨淘汰　太空人主帥艾斯帕達：我們永不放棄

▲艾斯帕達(Joe Espada)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

在今天(2日)美聯外卡系列賽G1的比賽中,休士頓太空人以1比3不敵底特律老虎,陷入再輸一場就打包回家的絕境;主帥艾斯帕達(Joe Espada)賽後提及團隊永不放棄的精神,並把G2背水一戰的先發重任交給右投布朗(Hunter Brown)。

3 Houston Astros to blame for Wild Card Game 1 loss to Tigers #Baseballhttps://t.co/AAh0SOaG3A [廣告]請繼續往下閱讀... October 2, 2024

9局下半1出局滿壘,當時太空人1比3落後,海沃德(Jason Heyward)擊出一記強勁球,打出去那瞬間讓主場球迷一度以為太空人將完成一場史詩級的逆轉勝,然而事與願違,老虎一壘手托克森(Spencer Torkelson)冷靜完成高難度接殺,現場太空人主場球迷瞬間發出失望呼聲;最終老虎3比1擊敗太空人,拿下美聯外卡系列賽G1的勝利,這也是老虎自2013年以來首場季後賽勝利。

Jason Heyward hit it on the screws, but THE TIGERS SURVIVE! pic.twitter.com/X1xZMEWUBk — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 1, 2024

「這就是所謂的幾英寸之差,對吧?」太空人主帥艾斯帕達賽後不甘心的說道,「他那球如果再高幾英寸,幾英尺,球就會落到角落,然後麥科密克(Chas McCormick)就將從一壘回來得分,我們就會贏…我們這些球員永不放棄,所以我對他們最後的衝刺並不感到驚訝。」

“These guys never quit,” Joe Espada says of the Astros. #Relentless pic.twitter.com/AUQh6rOmH8 — Jose de Jesus Ortiz (@OrtizKicks) October 1, 2024

「今天隊上每個人都表現的很出色,能有這樣的機會,站在那個位置上,很激勵人心,」海沃德賽後不氣餒的說,「這就是相信過程、拼搏到底、打出精彩打席的精髓所在,這次可惜沒有如願,但這就是比賽。」

在三戰兩勝制的外卡系列賽歷史中,贏得第一場比賽的16支球隊有14支最終成功晉級;10支客場贏得首場比賽的球隊中,有8支贏得了系列賽,其中7支是以橫掃的方式晉級,已經連續7年晉級美聯冠軍賽的太空人隊,現在陷入瀕臨淘汰的局面。

「我了解這支球隊,」麥科密克補充說道,「我們可以挺過去,我們在最後有很好的氣勢,這會延續下去。」

太空人將在G2推派布朗(Hunter Brown)上場先發,試圖扳平系列賽,並結束他們季後賽主場六連敗的陰霾;若太空人贏得G2,將會在G3生死戰推出日籍強投菊池雄星。

「很顯然,能讓教練在這種情況下對我充滿信心,我感覺非常好,」布朗賽後表示;布朗在例行賽最後19場出賽中有15場是優質先發,戰績為10勝4敗,防禦率2.20,「這是我一直在準備的事情,我很期待這個機會。」