陳思羽、馮耀恩跨國混雙止步8強　廖振珽男單驚奇之旅告終

▲陳思羽。（圖／中華奧會資料照）

文／中央社

台灣桌球女將陳思羽與新加坡選手馮耀恩首度搭配就闖進世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽混雙8強賽，今天未能再寫驚奇，以0比3不敵中國組合林高遠與王藝迪，無緣4強。

陳思羽這次在WTT中國大滿貫賽女單、女雙都在32強出局後，混雙繼續力拚晉級，而她與左手持拍的新加坡新星馮耀恩首度搭配混雙，擦出不同火花，前2輪合計僅失1局，包括前一役淘汰第3種子西班牙組合羅貝斯（Alvaro Robles）與肖瑤茜，直闖8強。

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不過，陳思羽與馮耀恩8強賽遭遇到世界第13、中國組合林高遠與王藝迪，過去陳思羽與林昀儒搭配時，兩度碰上這組對手都沒能贏過。

▲廖振珽。（圖／中華奧會資料照）

陳思羽與馮耀恩今天首局在4比5落後時，被對手連得5分，以5比11讓出，次局在2比2平手時，又遭對手拉出一波7比1攻勢，5比11再丟1局 已無退路的陳思羽與馮耀恩，第3局依舊未能找到破解之道，以3比11落敗，結束這次大滿貫賽事。

至於台灣組合鄭怡靜與李昱諄、高承睿與黃彥誠晚間將在雙打16強分頭出擊，爭取8強席次。

另外，廖振珽男單首輪拍下韓國一哥張禹珍，32強碰上排名第25的丹麥選手葛羅斯（Jonathan Groth），以1比3輸球，而黃怡樺則以0比3敗給18歲中國小將覃予萱，無緣女單16強。