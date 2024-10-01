K湯喊話要幫唐西奇「減壓」　厄文興奮：我們的夢想可能成真

Klay Thompson said he’ll bring perimeter scoring, space floor for Luka/Kyrie & a new dimension to the offense.



“I saw how close they were to winning a championship. The opportunity to do that again, I don’t take for granted and I’m going to work my hardest to get us back there.” pic.twitter.com/oEXuyEB3jc — Landon Thomas (@sixfivelando) September 30, 2024

記者游郁香／綜合報導

獨行俠上季闖入睽違13年的總冠軍賽，最終僅拿下1勝不敵塞爾提克，他們今夏透過6方交易網羅了灣區4冠神射湯普森(Klay Thompson)，組成全新3巨頭，招攬有功的厄文(Kyrie Irving)興奮表示，「我們的夢想現在有可能成真。」K湯則喊話要幫「金童」唐西奇(Luka Doncic)減少壓力。

▲獨行俠湯普森。（圖／路透）

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34歲的湯普森今夏告別待了13年的灣區，他是勇士8年內勇奪4冠的核心主力，但2019、2020年連續歷經前十字韌帶與阿基里斯腱重傷，重創他的身心，表現也無可避免地下滑，他替勇士打的最後一場比賽，是今年對國王的附加賽，他整場10投0中得分掛蛋。

Luka Dončić on Klay Thompson: “Me and Kai when we have the ball, you can’t help from Klay. Bc if you leave him wide open, he’s going to make it. The spacing is going to be crucial for us.” pic.twitter.com/cG12Ctlt6E — Mavs Fans For Life (@MavsFansForLife) September 30, 2024

不過握有4冠的湯普森仍是多隊追逐的目標，最終他以3年5000萬美元轉投獨行俠，成為達拉斯雙星唐西奇、厄文的強力搭檔，厄文興奮表示，「我們的夢想現在有可能成真。」唐西奇則說，「當我和厄文持球時，對手基本上不能放給Klay投，因為如果你讓他處於空檔，他會投進，我認為場上空間對我們來說至關重要。」

▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

湯普森誓言要幫唐西奇減輕負擔，他已經準備好全力配合對方，「我知道我需要適應Luka，他是球隊的體系，是MVP的熱門人選，這也是我來這裡的一個重要原因：幫助減輕他每晚面對的防守壓力。」

「你在總冠軍賽中看到了這一點。塞爾提克用很多大個子側翼球員來對付他。所以，希望我們能建立起良好的化學效應，我們會嘗試不同的陣容組合，但最終這是一個很好的問題。」湯普森說，「我看到他們離贏得總冠軍有多麼接近。能再次有這樣的機會，我不會輕易放過，我會盡我最大的努力讓我們回到那裡。」

▲獨行俠厄文。（圖／路透）