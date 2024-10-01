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K湯喊話要幫唐西奇「減壓」　厄文興奮：我們的夢想可能成真

記者游郁香／綜合報導

獨行俠上季闖入睽違13年的總冠軍賽，最終僅拿下1勝不敵塞爾提克，他們今夏透過6方交易網羅了灣區4冠神射湯普森(Klay Thompson)，組成全新3巨頭，招攬有功的厄文(Kyrie Irving)興奮表示，「我們的夢想現在有可能成真。」K湯則喊話要幫「金童」唐西奇(Luka Doncic)減少壓力。

▲▼獨行俠唐西奇、厄文、湯普森。（圖／路透）

▲獨行俠湯普森。（圖／路透）

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34歲的湯普森今夏告別待了13年的灣區，他是勇士8年內勇奪4冠的核心主力，但2019、2020年連續歷經前十字韌帶與阿基里斯腱重傷，重創他的身心，表現也無可避免地下滑，他替勇士打的最後一場比賽，是今年對國王的附加賽，他整場10投0中得分掛蛋。

不過握有4冠的湯普森仍是多隊追逐的目標，最終他以3年5000萬美元轉投獨行俠，成為達拉斯雙星唐西奇、厄文的強力搭檔，厄文興奮表示，「我們的夢想現在有可能成真。」唐西奇則說，「當我和厄文持球時，對手基本上不能放給Klay投，因為如果你讓他處於空檔，他會投進，我認為場上空間對我們來說至關重要。」

▲▼獨行俠唐西奇、厄文、湯普森。（圖／路透）

▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

湯普森誓言要幫唐西奇減輕負擔，他已經準備好全力配合對方，「我知道我需要適應Luka，他是球隊的體系，是MVP的熱門人選，這也是我來這裡的一個重要原因：幫助減輕他每晚面對的防守壓力。」

「你在總冠軍賽中看到了這一點。塞爾提克用很多大個子側翼球員來對付他。所以，希望我們能建立起良好的化學效應，我們會嘗試不同的陣容組合，但最終這是一個很好的問題。」湯普森說，「我看到他們離贏得總冠軍有多麼接近。能再次有這樣的機會，我不會輕易放過，我會盡我最大的努力讓我們回到那裡。」

▲▼獨行俠唐西奇、厄文、湯普森。（圖／路透）

▲獨行俠厄文。（圖／路透）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇厄文湯普森

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