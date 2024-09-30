運動雲

>

白襪破紀錄121敗結束　老闆給球迷一封信：這是我的最終責任

▲白襪121場失利吞近代最多敗。（圖／路透）

▲白襪今年球季121敗。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

芝加哥白襪隊今天（台北時間30日）以9比5擊敗老虎隊，今年球季以破紀錄121敗41勝收場，白襪隊老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）給球迷一封信，扛下最終的責任，「對我們所有人來說，這是一個漫長而痛苦的賽季。」

藍斯道夫在9月15日創下隊史最差的主場15連敗就曾發表聲明，表達球隊上下都對今年感到極度不滿，並強調球隊正在進行變革，希望未來能夠實現成功。

[廣告]請繼續往下閱讀...

9月28日白襪對老虎的比賽以1比4輸球，吞下賽季第121敗，打破近代大聯盟最多敗紀錄。19世紀大聯盟，曾在1899年有過單季20勝134敗戰績的球隊出現，但1900年後單季最多敗是1962年紐約大都會隊的120敗，白襪今年正式改寫這項紀錄，成為MLB近百年來戰績最差球隊。

白襪在29日、30日連續擊敗老虎隊，避免再刷新單季最多敗的成績，結束本季最後一場例行賽之後，藍斯道夫寫了一封「給白襪隊球迷」的一封信。

▲白襪老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白襪老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）。（圖／達志影像／美聯社）

致白襪隊球迷們：

從各個角度來看，本賽季我們在場上的表現都是一場失敗。作為這個組織的領袖，這是我的最終責任，沒有任何藉口。

我要感謝你們在這個令人尷尬的賽季中繼續支持球隊。你們應該得到更好的表現。本賽季的表現完全不可接受，來自我們球迷群體的各種反應和情緒都是完全可以理解的。

在接受新想法和外部觀點的同時，我們將竭盡全力修正這一切，以期在2025年及未來取得改進。這將包括進一步發展我們現有陣容中的球員，系統內部的發展，評估交易和自由球員市場以改進我們的球隊，以及為我們的分析部門引入新領導，從而提升和改進我們組織內的每一個過程，目標是競爭冠軍。事實上，變革已經在我們的棒球運營部門中發生了。自2023年被任命為總經理以來，蓋茲（Chris Getz）和他的團隊立即開始了對我們現有運營的全面評估。蓋茲正在重建我們棒球運營部門的基礎，球員發展、國際球探、職業球探和分析部門的關鍵人員變動已經在進行中。有些變化將很快顯現，而其他變化則需要時間來產生我們都希望在大聯盟層面看到的結果。

在接下來的幾個月中，我們組織最重要的決定是評估並確定一位新的總教練和領導聲音。蓋茲正在進行這項搜索。他已經確定了我們下一任總教練的關鍵屬性和偏好，並已經開始了廣泛的搜索，以找到合適的候選人來領導白襪隊和教練席上的工作。

即使在最糟糕的賽季中，有時感覺一切都不順利，仍然有一些亮點提供了對我們未來的樂觀理由。我們組織的整體健康狀況正在改善。我們的小聯盟排名顯示了這一增長。2A伯明翰男爵隊(Birmingham Barons)贏得了南方聯盟冠軍，而1A坎納波利斯隊(Kannapolis)則進入了卡羅來納聯盟的決賽，我們的組織已經建立了一支令人印象深刻的有才華的未來潛力股。

無論是口頭說出來還是寫在聲明中，說出來都是容易的。我明白我們需要通過行動來展示我們的進步，我向你們承諾，所有與白襪隊相關的人都專注於將這個組織恢復到我們都期望和渴望的成功水平。

最重要的是，我是一名球迷，一名棒球迷，芝加哥迷和白襪隊迷。本賽季的每一次失敗——每一次救援失敗，每一次防守失誤，每一次被零封，每一次被橫掃——都讓人痛苦。對我們所有人來說，這是一個漫長而痛苦的賽季。我們每天都認識到，贏得你們的信任、關注、時間和支持是我們的責任。我們發誓每天都會以這種態度工作，在這個休賽期努力變得更好。

我們欠你們每一位。

Jerry Reinsdorf

關鍵字： MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「跑啊！」大谷翔平超明顯雙盜壘暗號　一壘教練也笑了

「跑啊！」大谷翔平超明顯雙盜壘暗號　一壘教練也笑了

快訊／21歲NBA潛力大物宣布退休！親曝原因　火箭交易變「空氣」

快訊／21歲NBA潛力大物宣布退休！親曝原因　火箭交易變「空氣」

大谷翔平「54轟、59盜」終結驚奇球季　打擊雙冠王日本第一人

大谷翔平「54轟、59盜」終結驚奇球季　打擊雙冠王日本第一人

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

「我是屏東囡仔，在台南成家」　潘威倫引退致詞全文女兒也哭了

「我是屏東囡仔，在台南成家」　潘威倫引退致詞全文女兒也哭了

大巨蛋23689人見證味全龍再見安　但無緣季後賽連霸夢碎

大巨蛋23689人見證味全龍再見安　但無緣季後賽連霸夢碎

雙冠王收官！大谷翔平：例行賽成績已無意義　全力備戰季後賽

雙冠王收官！大谷翔平：例行賽成績已無意義　全力備戰季後賽

中職二軍個人獎出爐　張士綸、林耀煌、凱力士都包辦雙冠

中職二軍個人獎出爐　張士綸、林耀煌、凱力士都包辦雙冠

61歲「桌球阿嬤」擊敗台灣新星簡彤娟　倪夏蓮6戰奧運另類傳奇

61歲「桌球阿嬤」擊敗台灣新星簡彤娟　倪夏蓮6戰奧運另類傳奇

韓職首破千萬觀眾搭12強賽熱潮　韓國推台灣應援團觀光行程　

韓職首破千萬觀眾搭12強賽熱潮　韓國推台灣應援團觀光行程　

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

熱門新聞

「跑啊！」大谷翔平超明顯雙盜壘暗號　一壘教練也笑了

快訊／21歲NBA潛力大物宣布退休！親曝原因　火箭交易變「空氣」

大谷翔平「54轟、59盜」終結驚奇球季　打擊雙冠王日本第一人

美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

「我是屏東囡仔，在台南成家」　潘威倫引退致詞全文女兒也哭了

大巨蛋23689人見證味全龍再見安　但無緣季後賽連霸夢碎

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「跑啊！」大谷翔平超明顯雙盜壘暗號

221歲NBA潛力大物宣布退休！親曝原因

3大谷翔平「54轟、59盜」終結驚奇球季

4大谷翔平五項怪物紀錄　球迷喊MVP

5潘威倫感性引退致詞全文看這裡

最新新聞

1戴資穎退出北極賽、丹麥賽！

240歲黃怡樺中國大滿貫賽驚險守勝

3白襪破紀錄121敗結束　老闆給球迷一封信

4前SBL柏力力2球員涉賭　球團零容忍

5台灣U21反曲弓女團與印度爭金

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

全部隊友都有好表現　德保拉笑：讓我有飯吃

曾頌恩美技幫大忙　平野感謝右外野滿滿兄弟球迷

中信兄弟目標年度第一！　總教練平野惠一：不能鬆懈

大谷翔平本季57盜達成　超越前輩鈴木一朗紀錄

潘威倫繞場告別淚灑大巨蛋　彭政閔回憶一同為國奮戰！

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366