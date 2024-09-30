白襪破紀錄121敗結束　老闆給球迷一封信：這是我的最終責任

▲白襪今年球季121敗。（圖／路透）

記者歐建智／綜合報導

芝加哥白襪隊今天（台北時間30日）以9比5擊敗老虎隊，今年球季以破紀錄121敗41勝收場，白襪隊老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）給球迷一封信，扛下最終的責任，「對我們所有人來說，這是一個漫長而痛苦的賽季。」

藍斯道夫在9月15日創下隊史最差的主場15連敗就曾發表聲明，表達球隊上下都對今年感到極度不滿，並強調球隊正在進行變革，希望未來能夠實現成功。

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9月28日白襪對老虎的比賽以1比4輸球，吞下賽季第121敗，打破近代大聯盟最多敗紀錄。19世紀大聯盟，曾在1899年有過單季20勝134敗戰績的球隊出現，但1900年後單季最多敗是1962年紐約大都會隊的120敗，白襪今年正式改寫這項紀錄，成為MLB近百年來戰績最差球隊。

白襪在29日、30日連續擊敗老虎隊，避免再刷新單季最多敗的成績，結束本季最後一場例行賽之後，藍斯道夫寫了一封「給白襪隊球迷」的一封信。

▲白襪老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）。（圖／達志影像／美聯社）

致白襪隊球迷們：

從各個角度來看，本賽季我們在場上的表現都是一場失敗。作為這個組織的領袖，這是我的最終責任，沒有任何藉口。

我要感謝你們在這個令人尷尬的賽季中繼續支持球隊。你們應該得到更好的表現。本賽季的表現完全不可接受，來自我們球迷群體的各種反應和情緒都是完全可以理解的。

在接受新想法和外部觀點的同時，我們將竭盡全力修正這一切，以期在2025年及未來取得改進。這將包括進一步發展我們現有陣容中的球員，系統內部的發展，評估交易和自由球員市場以改進我們的球隊，以及為我們的分析部門引入新領導，從而提升和改進我們組織內的每一個過程，目標是競爭冠軍。事實上，變革已經在我們的棒球運營部門中發生了。自2023年被任命為總經理以來，蓋茲（Chris Getz）和他的團隊立即開始了對我們現有運營的全面評估。蓋茲正在重建我們棒球運營部門的基礎，球員發展、國際球探、職業球探和分析部門的關鍵人員變動已經在進行中。有些變化將很快顯現，而其他變化則需要時間來產生我們都希望在大聯盟層面看到的結果。

在接下來的幾個月中，我們組織最重要的決定是評估並確定一位新的總教練和領導聲音。蓋茲正在進行這項搜索。他已經確定了我們下一任總教練的關鍵屬性和偏好，並已經開始了廣泛的搜索，以找到合適的候選人來領導白襪隊和教練席上的工作。

即使在最糟糕的賽季中，有時感覺一切都不順利，仍然有一些亮點提供了對我們未來的樂觀理由。我們組織的整體健康狀況正在改善。我們的小聯盟排名顯示了這一增長。2A伯明翰男爵隊(Birmingham Barons)贏得了南方聯盟冠軍，而1A坎納波利斯隊(Kannapolis)則進入了卡羅來納聯盟的決賽，我們的組織已經建立了一支令人印象深刻的有才華的未來潛力股。

無論是口頭說出來還是寫在聲明中，說出來都是容易的。我明白我們需要通過行動來展示我們的進步，我向你們承諾，所有與白襪隊相關的人都專注於將這個組織恢復到我們都期望和渴望的成功水平。

最重要的是，我是一名球迷，一名棒球迷，芝加哥迷和白襪隊迷。本賽季的每一次失敗——每一次救援失敗，每一次防守失誤，每一次被零封，每一次被橫掃——都讓人痛苦。對我們所有人來說，這是一個漫長而痛苦的賽季。我們每天都認識到，贏得你們的信任、關注、時間和支持是我們的責任。我們發誓每天都會以這種態度工作，在這個休賽期努力變得更好。

我們欠你們每一位。

Jerry Reinsdorf