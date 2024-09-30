中國大滿貫賽首輪大爆冷　廖振珽「輸2贏3」大逆轉扳倒南韓一哥

▲台灣桌球好手廖振珽。（圖／中華奧會資料照，下同）

記者游郁香／綜合報導

WTT中國大滿貫賽會內賽進入第2天，從資格賽脫穎而出的台灣好手「山豬」廖振珽，今(30)日在男單首輪強碰世界第14的南韓一哥張禹珍，儘管以10比12、5比11連掉2局遭聽牌，但他發揮強大韌性，接著以11比8、11比6和11比9連趕3局，硬是以3比2大逆轉淘汰張禹珍，爆冷挺進32強。

現年28歲的廖振珽世界排名第109，本屆中國大滿貫賽，他從資格賽打起，連續擊敗葡萄牙名將阿波羅尼亞(Tiago Apolonia)、香港林兆恆及德國好手沃勒(Ricardo Walther)，辛苦取得正賽資格，今日迎來會內賽首輪賽事，強碰南韓一哥張禹珍。

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雙方過去2次交手，都由張禹珍取勝，不過最近1次碰頭得追溯到2016年的南韓公開賽， 兩人已經8年沒在賽場上交手。今日再戰，廖振珽首局一度以10比5取得5個局點，未料接下來連丟7分，反以10比12讓出此局，次局又以5比11敗下陣來，總局數0比2遭聽牌。

不過廖振珽沒有因此氣餒，他接下來以11比8、11比6連下2局，將比賽拖入決勝第5局，在他開局打出3比0攻勢後，張禹珍率先喊出暫停，雙方隨後形成拉鋸戰，一路打到9比9，廖振珽局末頂住壓力，把握發球機會搶分，以11比9完成「輸2贏3」大逆轉，淘汰了南韓一哥，挺進男單32強。

台灣另一位男單好手、世界排名第51的馮翊新，則遭到中國19歲小將陳垣宇逆轉，馮翊新錯失在第4局終結比賽的機會，終場以12比10、10比12、11比8、10比12、7比11落敗。