「跑啊！」大谷翔平超明顯雙盜壘暗號　一壘教練也笑了

Shohei Ohtani put the double steal sign on himself pic.twitter.com/ejnQZvIMuX — MLB (@MLB) September 29, 2024

▲大谷翔平比暗號。（圖／MLB官方X）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平30日（台灣時間）在例行賽終戰，第四打席敲安打與道奇捕手巴恩斯（Austin Barnes）攻佔一、二壘。這時，大谷翔平在壘上用手勢要巴恩斯一起盜壘，大聯盟官方剪出短片引起熱議。

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大谷翔平前三打席熄火，第四打席與巴恩斯「九一連線」敲安打，攻佔一、二壘。大谷翔平在壘上用右手比劃手勢，嘴巴也發布戰術指令似乎在說「跑啊！」，向二壘的巴恩斯傳遞雙盜壘暗號，示意他一起推進壘包。一壘指導教練看到這個「超明顯」的暗號也跟著笑了。

隨後，巴恩斯執行「大谷翔平暗號」往三壘衝，洛磯捕手羅莫（Drew Romo）傳三壘但沒有成功觸殺，讓他完成本季第3次盜壘，而大谷翔平自己則跑出第59次盜壘。

大谷翔平的59次盜壘已經更新日本紀錄，原紀錄為鈴木一朗的56次盜壘，終戰更是推高了障礙。球迷留言說，「打者大谷太可怕了」、「跑得真好」、「今天有趣的盜壘太棒了。」