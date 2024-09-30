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老兵不死，只有凋零！潘威倫高掛球衣引退　止滑粉傳承古林睿煬

▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／綜合報導

「DU MY BEST潘威倫引退」活動接近尾聲，29日賽後安排潘威倫引退儀式，球團邀請三代獅選手再度齊聚台南，規劃許多活動和儀式，讓現場觀眾感動與落淚不已。

潘威倫引退儀式在播放完統一獅三連霸影片後，介紹當年冠軍戰先發九人名單，三代獅選手唱名後一一跑至該守備位置，最後介紹中職最強投手潘威倫，打者則是最強洋砲布雷。

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▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

在傳統應援的陪襯與球迷吶喊「潘威倫」下，他接連投出三個好球後，所有三代獅選手回到投手丘與潘威倫擊掌，更象徵一個世代的結束。

緊接著潘威倫將棒球交給陳傑憲、手套及獨具代表性的止滑粉交予古林睿煬，表達世代信念的傳承，潘威倫再高掛其主場球衣，也宣告三代獅最後一位球員卸下選手身分。

▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

潘威倫以台語感謝球團、教練團、選手、球迷一路以來的支持與肯定，也謝謝家人在棒球路上的陪伴，最後他更坦言「我的引退只是老兵不死，只有凋零。」

中華職棒會長蔡其昌致贈有潘威倫的職棒雜誌封面，象徵其亮眼成績與光輝生涯深刻記錄在歷史每頁，統一獅董事長涂忠正與總經理蘇泰安也頒贈獎座及不同時期的統一獅球衣獎框，感謝潘威倫對獅隊的貢獻付出。

▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

儀式尾聲，潘威倫接受來自選手和家人的獻花與擁抱，有許多選手把握機會合影留念，甚至單膝下跪，讓現場球迷又哭又笑。

前統一獅教練「飛總」呂文生雖因帶隊比賽未能親自出席引退儀式，他也作為神秘嘉賓錄製影片恭喜潘威倫引退，在場觀眾紛紛鼓掌歡呼。

統一獅總經理蘇泰安說:「感謝嘟嘟在統一獅的奉獻與付出，他的輝煌成績大家有目共睹，立下的紀錄也前無古人，後難有來者，希望未來他能繼續將對棒球的熱情、技術及態度傳承給後輩，也祝福他退休愉快。」

▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

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▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

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關鍵字： 中職棒球潘威倫

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