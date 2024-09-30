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美媒列出大谷翔平五項怪物紀錄　球迷高呼：滿票MVP！

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平今年賽季結束，以54轟、130打點奪國聯打擊雙冠王，道奇資深記者哈里斯（Blake Harris）在社群發布他本季歷史性的偉業，美國球迷紛紛高喊「滿票MVP！」

回顧大谷翔平本季表現，他在打擊率、全壘打、打點和盜壘都刷新個人紀錄，不僅成為史上第6位「40轟、40盜」，更是創下史無前例的「50轟、50盜」，全季累計54轟，終戰與隊友演出雙盜壘，還跑出第59盜。

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哈里斯在自身社群X列出大谷翔平本季驚奇的紀錄：一、史上第一「50轟、50盜」；二、DH史上最高的fWAR （9.1）；三、第13位單賽季總壘打數達到411的打者（自 2001 年以來最高）；四、第17位長打達到99支的打者（自 2005 年以來的最高）；五、自1940年以來的第6位安打達到197支、打點達到130以上、得分達到134的打者（自2000年以來首次）。

大谷創造了許多史上首次和史上最佳紀錄，以及進入歷史前列的眾多紀錄。看到哈里斯的貼文後，美國球迷紛紛表示讚賞和興奮，「毫無疑問應該全票MVP」、「第三次全票MVP」、「歷史上最偉大的球員，最偉大的MVP：大谷翔平」等評論不絕於耳。

關鍵字： 大谷翔平打擊雙冠王MVP紀錄美國球迷

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