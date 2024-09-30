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大谷翔平「54轟、59盜」終結驚奇球季　打擊雙冠王日本第一人

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇30日（台灣時間）與洛磯交手本季例行賽最後一戰，大谷翔平4打數1安打，跑出本季第59次盜壘成功，以「54轟、59盜」為驚奇的球季畫下句點，道奇最終以2比1獲勝。大谷翔平打擊率無緣逆轉最終排第二，全壘打王、打點王「雙冠」締造日本第一人紀錄。

道奇由左投班達（Anthony Banda）掛帥先發，2局下挨希利亞德（Sam Hilliard）陽春砲，讓道奇陷入落後。

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關鍵8局上泰勒（Chris Taylor）轟出陽春砲追平，巴恩斯（Austin Barnes）安打持續攻勢，前三打席熄火的大谷翔平終於敲出安打並發動盜壘，隨後利用投手犯規跑回致勝分，最終以2比1獲勝。

大谷翔平4打數1安打，以54轟、130打點奪打擊雙冠王，將連續兩年奪全壘打王、首次拿下打點王，原本此戰有機會挑戰打擊王，但最終打擊率.310排行第二。排行第一的是教士艾瓦雷茲（Luis Arraez）他剛達成單季200安打，打擊率.314領先群雄。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「他是個超級巨星。令人感動的是，儘管背負著巨大的期待，他仍能日復一日地有出色表現。」

關鍵字： 大谷翔平道奇美國職棒54轟59盜

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