「天下第二人」皮朋進軍電影圈　主角出乎意料竟是它？

▲皮朋。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「天下第二人」皮朋(Scottie Pippen)近期正進軍紀錄片領域,他與電影製作人泰勒(Deon Taylor)合作,創作一部以1991年公牛隊奪冠比賽用球為中心的系列紀錄片。這種獨特的方式旨在講述整個體育歷史上,標誌性物品背後的故事,同時探討這場關鍵冠軍對公牛隊及整個NBA的重要意義。

On this date in 1991, the Chicago Bulls won their 1st NBA Championship, beating the Los Angeles Lakers, 108-101, in Game 5 of the '91 Finals.



Scottie Pippen had 32 points and 13 rebounds, while Michael Jordan had 30 points and 10 assists in the victory for the Bulls. pic.twitter.com/cSL40iFvxu