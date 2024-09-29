「天下第二人」皮朋進軍電影圈　主角出乎意料竟是它？

▲皮朋。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）近期正進軍紀錄片領域，他與電影製作人泰勒（Deon Taylor）合作，創作一部以1991年公牛隊奪冠比賽用球為中心的系列紀錄片。這種獨特的方式旨在講述整個體育歷史上，標誌性物品背後的故事，同時探討這場關鍵冠軍對公牛隊及整個NBA的重要意義。

On this date in 1991, the Chicago Bulls won their 1st NBA Championship, beating the Los Angeles Lakers, 108-101, in Game 5 of the '91 Finals.



Scottie Pippen had 32 points and 13 rebounds, while Michael Jordan had 30 points and 10 assists in the victory for the Bulls. pic.twitter.com/cSL40iFvxu [廣告]請繼續往下閱讀... June 12, 2020

在最近的一次訪談中，皮朋強調了這部紀錄片的價值，「這顆比賽用球的不僅僅是獎盃，它象徵著公牛隊崛起的開始和洛杉磯湖人Showtime時代的結束。」在1991年NBA總決賽中，公牛隊面對由魔術強森（Magic Johnson）領軍的湖人隊，雖然首場比賽失利，但皮朋和隊友隨後連勝四場，為公牛王朝展開了序幕。

紀錄片將探討90年代籃球景觀的懷舊回顧，以及公牛隊奪得首冠的旅程。皮朋打算深入探討整個賽季，「這將更多地關注賽季的過程，旨在傳達籃球的變革對運動員的影響。」

June 12, 1991: Led by Michael Jordan’s 30 PTS & Scottie Pippen’s 32, the Chicago #Bulls defeated the Lakers during Game 5 to win their very 1st NBA Championship in franchise history which kickstarted a 3-peat and 6 Championships over an 8-year spanpic.twitter.com/W2IbwHZG5T — Pro Sports Outlook (@PSO_Sports) June 13, 2022

皮朋計劃將比賽用球轉變為虛擬貨幣，讓粉絲能擁有這件歷史物品的一部分。經過33年的保存，這顆球在個人及文化上都具有深遠的意義。

皮朋解釋道，「我一直把這顆球與我的冠軍戒指和複製獎杯放在一起，這對我來說意義重大。而現在，我想與世人分享它的價值。」

通過對比賽用球進行虛擬貨幣化，皮朋旨在將實體籃球轉變為一個虛擬資產，提升其價值。這種創新方法符合數位收藏品和NFT日益增長的趨勢，同時提供粉絲與籃球歷史聯繫的獨特機會。