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「天下第二人」皮朋進軍電影圈　主角出乎意料竟是它？

▲皮朋。（圖／達志影像／美聯社）

▲皮朋。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）近期正進軍紀錄片領域，他與電影製作人泰勒（Deon Taylor）合作，創作一部以1991年公牛隊奪冠比賽用球為中心的系列紀錄片。這種獨特的方式旨在講述整個體育歷史上，標誌性物品背後的故事，同時探討這場關鍵冠軍對公牛隊及整個NBA的重要意義。

在最近的一次訪談中，皮朋強調了這部紀錄片的價值，「這顆比賽用球的不僅僅是獎盃，它象徵著公牛隊崛起的開始和洛杉磯湖人Showtime時代的結束。」在1991年NBA總決賽中，公牛隊面對由魔術強森（Magic Johnson）領軍的湖人隊，雖然首場比賽失利，但皮朋和隊友隨後連勝四場，為公牛王朝展開了序幕。

紀錄片將探討90年代籃球景觀的懷舊回顧，以及公牛隊奪得首冠的旅程。皮朋打算深入探討整個賽季，「這將更多地關注賽季的過程，旨在傳達籃球的變革對運動員的影響。」

皮朋計劃將比賽用球轉變為虛擬貨幣，讓粉絲能擁有這件歷史物品的一部分。經過33年的保存，這顆球在個人及文化上都具有深遠的意義。

皮朋解釋道，「我一直把這顆球與我的冠軍戒指和複製獎杯放在一起，這對我來說意義重大。而現在，我想與世人分享它的價值。」

通過對比賽用球進行虛擬貨幣化，皮朋旨在將實體籃球轉變為一個虛擬資產，提升其價值。這種創新方法符合數位收藏品和NFT日益增長的趨勢，同時提供粉絲與籃球歷史聯繫的獨特機會。

關鍵字： NBA皮朋紀錄片

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