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德甲巔峰對決　拜仁1比1逼和勒沃庫森　開季5戰保持不敗

▲帕夫洛維奇 (Aleksandar Pavlović)。（圖／路透）

▲帕夫洛維奇 (Aleksandar Pavlović)。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024德甲今天（29日）深夜迎來雙雄會師，由榜首拜仁慕尼黑在主場交手去年冠軍勒沃庫森，雙方上半場各進一球後，下半場兩隊多次串聯卻始終無法製造進球，終場拜仁慕尼黑1比1和勒沃庫森握手言和，開季5戰目前4勝1平，續排榜首。

上半場第31分鐘，拜仁中場帕夫洛維奇（Aleksandar Pavlovic）發生失誤奉送角球，勒沃庫森札卡（Granit Xhaka）用胸部巧妙掌握球權，隨後在禁區外傳給隊友安德里希（Robert Andrich），後者利用低射將球踢進球門底角成功得分，幫助勒沃庫森1比0取得領先。

勒沃庫森的高興情緒沒有持續太久，第39分鐘拜仁慕尼黑發動反擊，帕夫洛維奇憑藉著一記精彩的半凌空抽射幫助球隊扳平比分，將功補過，雙方1比1進入中場休息。

下半場開賽後不久，格納布里（Serge Gnabry）錯失兩次幫拜仁改寫比分的黃金射門機會；當時無人盯防的格納布里接到隊長凱恩（Harry Kane）的傳中，第一次射門偏出門柱，第二次射門機會則擊中球門橫樑，隨後格納布里自責的跪在地上。

在後面比賽兩隊進攻都未再有建樹，哨聲終了前拜仁隊長凱恩與阿特利（Amine Adli）相撞並一瘸一拐的退場休息；終場拜仁慕尼黑1比1和勒沃庫森握手言和，開季5戰目前4勝1平，續排榜首。

「雖然只是一場平局，但比賽的方式令人印象深刻，」拜仁總監埃貝爾（Max Eberl）說道，對於凱恩的傷勢更新，埃貝爾則補充表示，「這很痛苦，但傷勢跟醫生討論後認為不是太嚴重，我們明天會再次檢查腳部。」

關鍵字： 足球德甲拜仁慕尼黑凱恩勒沃庫森

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