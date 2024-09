德甲巔峰對決　拜仁1比1逼和勒沃庫森　開季5戰保持不敗

▲帕夫洛維奇 (Aleksandar Pavlović)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024德甲今天(29日)深夜迎來雙雄會師,由榜首拜仁慕尼黑在主場交手去年冠軍勒沃庫森,雙方上半場各進一球後,下半場兩隊多次串聯卻始終無法製造進球,終場拜仁慕尼黑1比1和勒沃庫森握手言和,開季5戰目前4勝1平,續排榜首。

Give Pavlovic a Real Madrid/Barcelona shirt and he would be called the best midfield talent in the world. pic.twitter.com/Mp7uo2Ynup