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9上牛棚挨3轟丟5分　響尾蛇不敵教士爭奪外卡機率驟減　

▲普克（A.J. Puk）。（圖／路透）

▲普克（A.J. Puk）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

亞利桑納響尾蛇今天（29日）在主場交手聖地牙哥教士，前8局雙方都未能越雷池一步，以0比0打平；9局上半戰況風雲變色，教士單局夯出三發全壘打灌進5分上演煙火秀，終場就以5比0收下勝利，輸球後的響尾蛇目前戰績88勝73敗，落後勇士（88勝71負）和大都會（87勝72負），晉級季後賽機率岌岌可危。

雙方今天上演膠著投手戰，教士先發瓦奎茲（Randy Vásquez）6局僅被敲出1支安打，送出4次三振沒有失分；響尾蛇先發羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）雖然只投4.2局，但他也力繳0失分的成績，後面接替上來的響尾蛇牛棚也接力守成，8局打完雙方保持0比0。

9局上半，響尾蛇推出普克（A.J. Puk）後援，沒想到他完全壓不住教士打線，普克先是被佩羅塔（David Peralta）敲出安打，隨後教士捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）夯出一發402英尺大號全壘打，幫助球隊取得2比0領先，緊接著洛克里奇（Brandon Lockridge）再補上一支陽春砲，這一轟也把普克打到退場休息。

接替上來的麥高夫（Scott McGough）被教士首棒打者普洛法（Jurickson Profar）擊出安打，隨後索拉諾（Donovan Solano）大棒一揮轟出一發兩分砲，教士將領先優勢擴大至5比0，最後9局下半也成功守成，終場就以5比0收下勝利，輸球後的響尾蛇目前戰績88勝73敗，落後勇士（88勝71負）和大都會（87勝72負），晉級季後賽機率岌岌可危。

「他們都擊中了甜蜜點，」普克賽後自責說道，「只是其中之一，他們在球上做出了一些很好的揮棒，他們是很好的打者，今天不是我的日子。」

「這款遊戲（指棒球）非常棒，它可以讓你心碎，」響尾蛇主帥羅夫洛（Torey Lovullo）無奈表示。

關鍵字： MLB聖地牙哥教士亞利桑納響尾蛇

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