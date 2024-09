9上牛棚挨3轟丟5分　響尾蛇不敵教士爭奪外卡機率驟減　

▲普克(A.J. Puk)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

亞利桑納響尾蛇今天(29日)在主場交手聖地牙哥教士,前8局雙方都未能越雷池一步,以0比0打平;9局上半戰況風雲變色,教士單局夯出三發全壘打灌進5分上演煙火秀,終場就以5比0收下勝利,輸球後的響尾蛇目前戰績88勝73敗,落後勇士(88勝71負)和大都會(87勝72負),晉級季後賽機率岌岌可危。

雙方今天上演膠著投手戰,教士先發瓦奎茲(Randy Vásquez)6局僅被敲出1支安打,送出4次三振沒有失分;響尾蛇先發羅德里奎茲(Eduardo Rodríguez)雖然只投4.2局,但他也力繳0失分的成績,後面接替上來的響尾蛇牛棚也接力守成,8局打完雙方保持0比0。

Into the Higgy Bank pic.twitter.com/R0RYVyzNY7

9局上半,響尾蛇推出普克(A.J. Puk)後援,沒想到他完全壓不住教士打線,普克先是被佩羅塔(David Peralta)敲出安打,隨後教士捕手東岡凱爾(Kyle Higashioka)夯出一發402英尺大號全壘打,幫助球隊取得2比0領先,緊接著洛克里奇(Brandon Lockridge)再補上一支陽春砲,這一轟也把普克打到退場休息。

Brandon just locked in his first @MLB home run pic.twitter.com/MImtAs80ZB