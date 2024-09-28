女雙謝沛珊、洪恩慈扳倒第3種子　台灣2組好手明拚澳門賽冠軍

▲台灣羽球女雙組合謝沛珊(右)、洪恩慈。（圖／翻攝自Facebook／亞柏羽球隊）

記者游郁香／綜合報導

超級300系列澳門羽球公開賽今(28)日進行4強賽，台灣有多達6組選手輪番上陣，最終有2組搶下決賽門票，分別是3局逆轉擊敗日本18歲美少女宮崎友花的女單好手林湘緹，以及世界排名第54的女雙組合謝沛珊、洪恩慈，以21比17、16比21、21比10扳倒印度第3種子，力拚搭檔以來的首冠。

來自中租的林湘緹今年8月曾在超級500系列南韓公開賽上演大驚奇，從資格賽一路打進最終4強，可惜準決賽以0比2不敵南韓好手金佳恩。林湘緹本周在澳門賽也打到了4強，今日與排名飆升到世界第18的日本美少女宮崎友花爭女單決賽門票。

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▲台灣好手林湘緹逆轉擊敗日本美少女宮崎友花。（合成圖／球團資料照、翻攝自IG）

今日再戰，兩人首局就形成拉鋸戰，林湘緹在15比16僅落後1分之下連失3分，以17比21讓出此局。進入第2局，林湘緹被打出5比0攻勢，不過她沒有慌了手腳，隨後開啟一波7比0反擊，反倒以21比16將總局數扳成1比1。

比賽來到決勝第3局，林湘緹延續次局的逆轉氣勢，掌控了比賽局面，局末被宮崎友花追到17比16僅剩1分領先後，她連下4分終結了比賽，以21比16連趕2局逆轉獲勝，生涯首度前進超級300系列女單決賽，明日將與中國第6種子高昉潔爭奪生涯首座300等級后冠。

包含今日4強賽在內，僅合拍打了15場比賽的女雙組合謝沛珊、洪恩慈，目前世界排名為第54，對上世界第23的印度第3種子喬莉(Treesa Jolly)、普萊勒(Gayatri Gopichand Pullela)，雙方過去3次交手，謝洪配以2勝1敗稍佔上風，今日雙方鏖戰了1個小時，謝洪配以21比17、16比21、21比10勝出。

這是謝沛珊、洪恩慈搭檔以來首度挺進決賽，兩人位列澳門賽女雙第8種子，明(29)日將與世界第91的中國組合張殊賢、李汶妹爭奪冠軍。