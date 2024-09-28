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彭政閔回憶一同為國奮戰　潘威倫繞場告別淚灑大巨蛋

▲統一獅潘威倫引退儀式，彭政閔代表中華隊致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘威倫引退儀式，彭政閔代表中華隊致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅潘威倫28日迎來生涯最終場，球團賽後邀請歷屆帶過嘟嘟的中華隊總教練一同重溫回憶，並進行感謝儀式。彭政閔賽後驚喜獻花。最後繞場與球迷告別時，潘威倫忍不住落下淚水。

彭政閔向球迷打招呼，「各位前輩球迷朋友，大家好。」他笑說，「今天是我這兩個禮拜趕來的第二場（引退）。」

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回憶過往一同效力中華隊。彭政閔表示，「我習慣站在嘟嘟後面，因為我們常常在嘟嘟後面幫國家守住勝利。尤其只要跟荷蘭比賽，看到先發投手是潘威倫，我們就有8成勝率。」這一番話也引發全場歡呼、笑聲不斷。

「很榮幸跟嘟嘟和這些隊友一起有這些美好回憶。」彭政閔說，「相信在座很多球迷朋友、球員，都希望嘟嘟好好享受退休生活、提攜後輩，好好享受退休生活！」

除了彭政閔，昔日中華隊戰友林智勝也現身，還有陽建福、高志綱、林岳平、陳鏞基與胡金龍，一同合影留念。

最終時刻，潘威倫踏上了職業生涯最後一次繞場之旅。他乘坐汽車，緩緩從三壘側出發，準備與摯愛的球迷道別。就在車輪開始轉動的那一刻，這位向來以堅毅著稱的「嘟嘟」，終於潰堤了。

男兒淚無聲地滑落，與賽前總教練林岳平的預測形成對比。林岳平賽前才信誓旦旦地表示，以潘威倫的堅強個性，他是不會哭的。然而，二十多年職業生涯的點滴回憶，加上球場內外無數球迷的熱情呼喊，終究還是觸動這位傳奇投手最柔軟的心弦。

▲統一獅潘威倫引退儀式，與中華隊隊友及歷任總教練合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘威倫引退儀式，與中華隊隊友及歷任總教練合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘威倫大巨蛋引退，與球迷告別激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘威倫大巨蛋引退，與球迷告別激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘威倫大巨蛋引退，與球迷告別激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 棒球統一獅彭政閔中華隊潘威倫

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