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全文致詞看這！潘威倫哽咽告別：真的不想引退　彭政閔驚喜獻花

▲統一獅潘威倫引退儀式，與歷任中華隊教練合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘威倫引退儀式，賽後哽咽致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅潘威倫28日迎來生涯最終場，球團賽後邀請歷屆帶過嘟嘟的中華隊總教練一同重溫回憶，並進行感謝儀式。潘威倫哽咽致詞，直言不想引退，但也要把舞台留給後輩。永遠的台灣隊隊長彭政閔驚喜現身，為潘威倫獻上花束。
 

致詞全文如下

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我真的不想引退
站在這裡百感交集，其實我，真的不想引退
作為資深投手
我必須讓後起新秀有更寬廣舞台
去發揮、去歷練、去成長、去超越
150勝只是一個目標
一個讓大家繼續努力的目標
美好的戰舞已經結束
我已經盡力了
雖然結果不盡人意
但這就是比賽

非常謝謝來自各地球迷進場為我加油打氣，謝謝你們
也要對你們說聲抱歉，我沒有達標，讓你們失望了
雖然遺憾，但就讓遺憾隨著比賽結束而結束
今天在前輩、許多資深、令人敬重教練面前，我的壓力很大。

但我仍要深深感謝你們
過去教導、提攜，教師節快樂！
雖然不太完美教師節禮物

謝謝全台灣球迷，謝謝你們！
謝謝你們買票從各地來到台北大巨蛋
場上有許多22年來認識的朋友
也有我不認識但依然熱情鼓舞我的朋友
謝謝你們對台灣棒球的支持
謝謝你們對我的關愛，謝謝再謝謝，感恩再感恩，謝謝你們！
我會想念這掌聲，我會記得這掌聲
因為每一個掌聲都是我失敗時重燃希望的來源
也希望熱愛棒球的每一個人
從來不吝嗇把掌聲給所有認真、奮力不懈的棒球人
因為有你們熱情鼓勵，才能讓棒球更美好、更長久

此刻，我也想向我和我一起參加國家隊的學長、好手們致謝
那段為台灣隊出賽集訓的時光，剛剛一起看的影片
感覺那段榮辱與共的日子，好像就在昨天一樣
有來自海內外，有來自友隊或敵隊
真的，我享受那樣交流的學習，讓我受益良多
我珍惜那段奮鬥與榮耀，至今仍珍惜為國爭光的革命情感
謝謝你們專程而來，也謝謝教練們過去的督促與指導

謝謝台鋼，看到全場都是18號時，我真的是受到震撼
我不只受寵若驚
同時也更加深感不安
謝謝你們如此盛情關愛
再次謝謝台鋼球團讓比賽超越輸贏
讓比賽成了台灣典範
更讓我終生難忘，3Q

我，中華職棒，統一獅，18號選手潘威倫
過去22年如果贏得任何獎項、寫下任何光榮歷史，或者有任何貢獻，或只是單純讓大家有感動的事情

今天我要大聲的說
那是我們的，我們共同的，因為我們都是18號
我們青春、努力與歡笑、我們的淚水、挫折與不甘，太多回憶與經歷都是我們共有

今天，18號潘威倫即將以選手身份引退，希望我們一起把光榮延續，把榮耀擴大，成果永續，一起讓棒球成為台灣之光、世界之耀。

至於，這22年當中，曾經有年少氣盛、若有衝動冒犯不足的地方
希望隨著我引退，就讓這些不足或遺憾跟著我一起退下來
留下可以讓大家振奮、鼓舞的18號
或者是身處逆境也不放棄的18號！

希望未來台灣棒球就是精益求精、團結向上，場場創下佳績的18號精神。

今日的18號，我把遺憾帶走，未來你們就是台灣之光，未來你們就要耀眼世界。

▲統一獅潘威倫引退儀式，彭政閔代表中華隊致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘威倫引退儀式，彭政閔代表中華隊致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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