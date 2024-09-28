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當年潘威倫無安打竟結束才知　陳俊輝問換投被大餅噹：北七喔

記者王真魚／台北報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫2008年7月10日在台南球場投出史上第1場無四死球的無安打比賽，搭配捕手並非當時主戰的高志綱，而是陳俊輝。回憶那一戰，他笑說，「我是比賽結束才知道無安打。」

▲統一獅潘威倫。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅潘威倫。（圖／記者林敬旻攝）

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談到潘威倫這場生涯經典一役，陳俊輝直呼，「我蹲到不知道是無安打，看到牛棚那邊一群人衝出來才知道，我一直以為第一顆就是安打，結果是國慶失誤。」

這個失誤也成為高國慶心中最大遺憾，今年初受訪時坦言，想跟嘟嘟說聲抱歉，讓他沒有機會締造「完全比賽」

當時潘威倫投完第7局回到休息室後，陳俊輝傻愣愣地問，「還要繼續投嗎？」一旁聽到的林岳平瞪大雙眼看著他。
「大餅直接罵我，哩系北七喔（你是白癡喔），他傻眼。」陳俊輝不好意思地說，「啊那時也才是我生涯第二場，我只是個小菜鳥。」

潘威倫被問要續投時，是什麼反應呢？陳俊輝笑說，「他就很疑惑地看著我，也沒說話。」

眾人對潘威倫的印象都是相當沉穩，陳俊輝也不例外，「與嘟嘟搭配時，他幾乎從不搖頭，總是很尊重捕手的想法。」然而，潘威倫的憨厚性格有時也會出現哭笑不得的情況。

「有一次他投到手肘不舒服，那場比賽他投了很多指叉球。奇怪的是，他當時既沒有搖頭，也沒說不要投這球種。直到隔天，防護員才透露他其實感到不適。」陳俊輝苦笑著說，「教練就罵我，幹嘛一直配這顆。」

陳俊輝直言，潘威倫是相當聰明的投手，「他的直球有三種，一顆是伸卡，還有一顆會往下的，真的很厲害。」

▲統一獅隊投捕教練陳俊輝。（圖／記者陳立勳攝）

▲統一獅隊投捕教練陳俊輝。（圖資料照／記者陳立勳攝）
 

關鍵字： 統一獅潘威倫高國慶無安打比賽聰明的投手影音

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