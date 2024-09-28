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李孟遠、羅芊雅台北大獎賽稱王封后　包辦定向飛靶雙金

▲▼我國選手李孟遠、羅芊雅在台北國際射擊大獎賽留住定向飛靶男、女子組的金牌。（圖／射擊協會提供）

▲我國選手李孟遠、羅芊雅在台北國際射擊大獎賽留住定向飛靶男、女子組的金牌。（圖／射擊協會提供）

記者游郁香／綜合報導

2024年台北國際射擊大獎賽重頭戲定向飛靶今（28）日進行決賽，巴黎奧運銅牌得主李孟遠克服強風的困擾，一路領先，最後以5分差距拿下金牌，羅芊雅也在女子定向飛靶封后，未來將與李孟遠搭檔混雙進軍國際賽。

定向飛靶資格賽分2天進行，首日先打3輪，今天上午再進行2輪，每輪射25盤，合計125分。李孟遠資格賽射下119分，排名第1，順利晉級6強決賽。菲律賓、馬來西亞、澳洲、新加坡與泰國選手也取得決賽門票，形成6國好手競爭。

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▲▼我國選手李孟遠、羅芊雅在台北國際射擊大獎賽留住定向飛靶男、女子組的金牌。（圖／射擊協會提供）

▲李孟遠。（圖／射擊協會提供）

決賽先射20盤，最後一名先出局，接著每10盤淘汰1人。李孟遠首輪就射出18分，並取得2分領先優勢，隨後每輪都穩定輸出，未讓對手有接近的機會，最後以55分封王。菲律賓安立奎茲（Enrique Leandro Enriquez）與馬來西亞李俊杰分獲銀、銅牌。

台北大獎賽在桃園公西靶場舉行，今天風勢相當大。李孟遠表示，來過台灣的外籍選手也都認為風大是公西靶場的特色，今天雖然一路領先，但打得並不順利，特別是第4靶位受風勢影響，一度連續失手3次，過程有點小掙扎。

▲▼我國選手李孟遠、羅芊雅在台北國際射擊大獎賽留住定向飛靶男、女子組的金牌。（圖／射擊協會提供）

▲李孟遠。（圖／射擊協會提供）

李孟遠今年為中華隊贏得史上第1面奧運射擊獎牌，上周世界排名從第5躍升第1，頂著雙重光環出賽是否會感到壓力。李孟遠淡然地說，「壓力沒有特別大，雖然頭銜會受到較多關注，但這是過程，會慢慢克服。」

李孟遠與羅芊雅相差不到1歲，2人從高中就認識。羅芊雅原本是跆拳道選手，只是身材嬌小，在跆拳道完全沒有優勢，16歲決定轉換跑道，才會認識李孟遠。羅芊雅從小就熱愛運動，游泳、武術、舞道都學過，她說，「所有的準備都是為了與射擊相遇。」

▲▼我國選手李孟遠、羅芊雅在台北國際射擊大獎賽留住定向飛靶男、女子組的金牌。（圖／射擊協會提供）

▲我國選手李孟遠、羅芊雅在台北國際射擊大獎賽留住定向飛靶男、女子組的金牌。（圖／射擊協會提供）

羅芊雅去年曾進入培訓隊，最終未能取得亞運參賽資格，這次在台北大獎賽拿下金牌，預期可以再次進入培訓隊。李孟遠的父親兼教練謝志培計畫未來讓兩人搭檔打混雙，增加奪牌的機會。羅芊雅開心表示，「非常期待，有這麼強的搭檔，很有機會奪牌。」

李孟遠預定10月12日前往印度參加射擊世界盃年終賽，這是根據世界排名決定參賽資格。中華隊除了李孟遠外，劉恆妤也取得女子10公尺空氣手槍參賽資格。對於世界頂尖好手幾乎都會參加的年終賽，李孟遠說，「目標是前3名。」

關鍵字： 台北國際射擊大獎賽李孟遠羅芊雅

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