「今年沒什麼跟嘟嘟講話」林岳平：我一直期待他完成那個目標...

▲統一獅潘威倫大巨蛋引退賽，球迷場外拍照留念。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒統一獅傳奇投手「嘟嘟」潘威倫今日迎來職業生涯最後一場比賽，繼續挑戰150勝。賽前，統一獅總教練林岳平受訪時透露，對於這場特殊的比賽，自己與潘威倫都背負著壓力，更希望他能享受這場引退賽的每一刻。

林岳平表示，「今年我幾乎沒有跟嘟嘟講話，因為我知道他有壓力，我也有壓力，我一直希望他可以完成那個目標（150勝）。我們之間不需要太多的言語交流，我只是用行動安排好一切，讓他從季初到今天都能保持在最佳狀態。希望今天他可以瀟灑地投球。」

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潘威倫是否會在這特別的一天落下男兒淚，林岳平自信地回答，「他不會，我相信他不會，因為他的內心非常強大。」但他笑稱，其他人可能會落淚，自己也不確定是否會動情，「看看吧，因為我自己知道，我一直希望，他去往他的目標去完成，期待結果。」

潘威倫的偉大職業生涯中，最讓林岳平印象深刻的情緒展現，是三連霸（2007-2009）時的救援登板，「那是他情緒最大的時刻，平常在球場上，他總是不動聲色。」

潘威倫今日的對手台鋼雄鷹，全隊將特別穿上18號球衣向他致敬。林岳平直言，「相當好啊，說真的要達到潘威倫的成就，像古林睿煬或徐若熙這樣的年輕投手，可能還需要投十二到十五年，並且保持穩定出賽，才能有機會挑戰150勝，但其實我認為，非常短期內，應該沒有辦法有人達成的，這是1個相當難的一個過程，我認為是沒有人會破。」

當被問及潘威倫的引退賽是否是「史上壓力最大」的比賽，林岳平不諱言，自己和潘威倫都感受到了壓力。但他強調，「今天的比賽只是一場比賽，希望他去享受，在大家的歡呼下，他在投球時，不要有勝敗的壓力。我相信球隊現在還在力爭年度的角色，也不用把球隊今年的狀態套在他身上，他也幫助球隊打了二十多年，曾經幫球隊打了很多冠軍，所以不要用這一場球賽來斷定。」

最後，談到今日比賽的氣氛是否與平常不同，林岳平表示，「每次潘威倫先發時，球隊的士氣總是高昂，這次也不例外。」

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

