無論發生什麼都會支持他　接到大谷第54轟落磯球迷難敵魅力

▲落磯球迷史蒂吉 (John Steggy)。（圖／翻攝自Naoyuki Yanagihara）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平在今天（台灣時間28日）客場交手科羅拉多落磯的比賽中，單場掃出4安，包括本季第54轟；這發全壘打由41歲的落磯球迷史蒂吉（John Steggy）接到，史蒂吉興奮表示自己無論發生什麼都會支持大谷翔平個人，並說「期待這樣的表現（開轟）能在發生季後賽。」

Shohei Ohtani just DESTROYED his 54th homer of the year



(via @MLB)



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大谷翔平本戰擔任先發指定打擊，排在第1棒，對上落磯隊先發投手奎安特里（Cal Quantrill）；6局上半大谷翔平在無人出局2、3壘有人的情況下掃出右外野方向3分砲，個人本季第54轟，擊球初速達到103.4英里，飛行距離則是高達436英尺遠。

而這發全壘打是由主場落磯球迷史蒂吉成功接到，他在當下充滿喜悅的表示，「大谷翔平是我見過最優秀的選手，無論發生什麼事，我都會支持他個人，能撿到大谷翔平的全壘打球，讓我無比開心。」

The Sho don’t stop.



Shohei Ohtani has his 54th homer of the season! pic.twitter.com/2B6skn00fj — MLB (@MLB) September 28, 2024

「進入季後賽的話，大谷翔平加起來大概會打出60到65支全壘打吧，」史蒂吉相信大谷的全壘打數會繼續增加，「我認為他會成為MVP，他的貢獻真是太驚人了。」

儘管史蒂吉是主場落磯隊的球迷，但他同時也是大谷翔平個人的粉絲，史蒂吉最後補充，「我期待他在季後賽的表現能力，我預測他將贏得所有比賽。」