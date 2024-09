無論發生什麼都會支持他　接到大谷第54轟落磯球迷難敵魅力

▲落磯球迷史蒂吉 (John Steggy)。(圖/翻攝自Naoyuki Yanagihara)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平在今天(台灣時間28日)客場交手科羅拉多落磯的比賽中,單場掃出4安,包括本季第54轟;這發全壘打由41歲的落磯球迷史蒂吉(John Steggy)接到,史蒂吉興奮表示自己無論發生什麼都會支持大谷翔平個人,並說「期待這樣的表現(開轟)能在發生季後賽。」

