陳致遠稱「過去了」　主播批幹話：當今社會犯錯特別大聲

▲主播蔡明里批評陳致遠瞎蹭周思齊引退的言論是在傷口上灑鹽，認為他沒資格說「過去了」這種雞湯幹話。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

中職中信兄弟球星周思齊日前引退，曾因打假球退出棒壇的昔日黃衫軍舊將「K金戰士」陳致遠也在臉書發文開蹭，引來球迷撻伐。資深體育主播蔡明里直言，打假球的人說「過去了」這種雞湯幹話簡直荒謬，批評陳致遠耍白目去捅馬蜂窩，大家群起反撲也只是剛好而已。

陳致遠日前在臉書曬出懷舊影片，寫下「老傳統、老戰友，當時我們真的很嗨。」遭球迷灌爆留言開罵，他卻回嗆自己享有言論自由，要球迷試著放下「過去就讓他過去了…」讓球迷越聽越火大。

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主播蔡明里就在臉書表示「『過去就讓它過去』這句話，應該是受害者才有資格說吧！」認為即使自己長時間身處這行業「我都覺得我沒資格說這種話」，反問：「你在大聲什麼？」

蔡明里認為，陳致遠的瞎蹭發言，某種程度將很多人內心深處本來封存的記憶（假球案）給打開了，或許對不曾經歷那段歲月的人來說可能沒什麼，經歷過的球迷卻是一言難盡。

蔡明里表示自己常說「職棒就是社會的縮影」，反映現今社會往往是犯罪的、犯錯的都特別大聲，他們對自己的權益都特別用力地捍衛，反而沒做錯事甚至受害的人，時不時要聽到什麼「都過去了」「該放下了」「該往前看了」這種雞湯幹話，令人超不爽也超無奈，想想真的是非常荒謬。

蔡明里意有所指表示「有人就是白目的要去捅馬蜂窩，原本沉默的人們、球迷，群起反撲也只是剛好而已。」雖沒有直接點名，但明顯是在說陳致遠。



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