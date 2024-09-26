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夏季聯賽穩定表現獲認可 林孟學正式加盟台啤永豐雲豹

▲桃園台啤永豐雲豹宣布簽下自由球員林孟學 。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

▲桃園台啤永豐雲豹宣布簽下自由球員林孟學 。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

記者歐建智／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今(26日)宣布，簽下自由球員林孟學，新賽季他將與劉元凱等內線長人一同捍衛禁區，球團營運長顏行書說：「我跟孟學最早在大學時期就曾一起合作過，休賽季一聽到他成為自由球員時，就立刻跟他聯絡，經過夏季聯賽測試後，就確定要簽下他，希望他可以帶領陣中年輕球員一起成長。」

林孟學現年31歲，身高195公分，體重88公斤，過去效力富邦勇士期間，曾多次幫助球隊奪得總冠軍，職業生涯初期定位以防守藍領為主，近幾年逐步開發出多樣化的進攻技巧，以及優異的無球跑位能力。

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他在隨隊測試期間參與夏季聯賽，繳出場均6.8分、4.2籃板，以及兩分命中率50%的穩定表現，對即將與顏行書再續前緣，林孟學說：「我跟書哥彼此都很熟悉，他針對我在球隊定位有很好安排，目前跟團隊融入的還不錯，希望能趕緊在開季前調整到位。」

顏行書在林孟學就讀國立體大時，就曾指導過他，雙方非常熟稔，顏行書特別提到：「孟學是一名很優質的團隊型球員，能幫忙分擔禁區防守重任，另外他的策應能力我認為遠被外界低估，期盼孟學加入後能為球隊帶來更多能量。」

「今年轉換到一個新環境，現階段就是先熟悉這裡的一切，再來因為近年出賽較不固定，所以想要盡快把過往的狀態調整回來，相信我的表現會逐漸回溫。」林孟學說。

關鍵字： 籃球TPBL桃園台啤永豐雲豹

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