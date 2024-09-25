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重溫猛獅三連霸王朝　潘威倫29日引退儀式邀25位昔日戰友見證

▲▼2007總冠軍。（圖／統一獅提供）

▲2007總冠軍。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台南棒球場將於29日見證一場盛大的引退儀式，統一獅隊的潘威倫將在22年的職業生涯後，正式掛起球衣，球團特別邀請三連霸隊友合計25位前獅隊球星一起重溫回憶。

潘威倫在其職業生涯中，創造了許多令人矚目的紀錄，包括生涯累計149勝、投球局數、投球數等各項投手指標數據，都是聯名頂尖紀錄。他也曾獲得過新人王、勝投王、金手套投手獎、最佳九人投手獎、防禦率王、東山再起獎等多項個人獎項。

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▲▼2008總冠軍。（圖／統一獅提供）

▲2008總冠軍。（圖／統一獅提供）

潘威倫在2007至2009年間，帶領獅隊創下首次三連霸的榮耀。他在每一場關鍵戰役中，都挺身而出，但他認為這些榮耀都屬於每一位隊友。在他的引退儀式上，獅隊特別邀請了曾經與他一起創下三連霸的隊友，一同在台南棒球場上，再次喚起曾經的感動。

這次即將回到台南主場的三連霸隊友，包含投手群曾翊誠、沈柏蒼、高龍偉、張志強、高建三、潘俊榮，外野手黃甘霖、潘武雄、楊松弦、郭岱琦、劉芙豪、許峰賓，內野手布雷、高國慶、莊景賀 、陽東益、王子菘、許聖杰、鄭乃文、劉育辰及捕手高政華、高志綱、陳俊輝、凃壯勳、楊博超，共25位隊友再次齊聚共襄盛舉，讓統一獅隊史35週年在今年球季例行賽留下完美的回憶。

統一獅總經理蘇泰安表示，潘威倫的引退活動是今年度球隊最重要的活動。他說，「為了向潘威倫致敬，感謝他與隊友一起創造隊史三連霸的最高榮耀，我們特別邀請了2007至2009年間的隊友，一同在台南棒球場見證潘威倫生涯的最重要時刻。」

▲▼2009總冠軍。（圖／統一獅提供）

▲2009總冠軍。（圖／統一獅提供）

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