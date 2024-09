期望明年與大谷翔平在東京巨蛋對決　今永昇太：需要很多保安

實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥小熊日籍投手今永昇太在今天(台灣時間24日)參加美國《MLB Network》訪談,今永昇太回答了各種問題,對於明年3月將與大谷翔平在東京巨蛋對決充滿期望,他表示,需要很多保安人員。

We've got an action-packed @IntentionalTalk coming up next at 5pm ET, with Shota Imanaga and Julio Rodríguez joining the show! pic.twitter.com/6UvvR6WpxE — MLB Network (@MLBNetwork) September 23, 2024

本賽季是今永昇太在大聯盟的第一年,他一共先發29場比賽,取得15勝3敗、自責失分率2.91的亮眼表現,其中包括昨天(23日)對陣國民隊的比賽,今永昇太在7局無失分的情況下取得賽季第15勝。

回顧本季時,今永昇太謙虛的表示,「逐漸感應對手打者也開始研究我了,也感受到大聯盟打者的強大,自己必須更加努力,才能持續成長。」

7 scoreless from Shota Imanaga to lower his ERA to 2.91 pic.twitter.com/CCf6VnvBK6 — MLB (@MLB) September 22, 2024

此外明年三月,小熊隊和道奇隊將在東京巨蛋進行比賽,大谷翔平、山本​​由伸和隊友鈴木誠也在日本都有爆表人氣,主持人問道,「需要多少安全保障?」

今永昇太答道,「大谷、山本和鈴木都是日本的偉大球員和明星球員,所以我認為我們確實需要很多身體強壯的保安人員。」

Shota Imanaga joins the show!



The @Cubs rookie LHP talks about adjusting over an electric debut season in the Majors and why he chose to sign with Chicago.@SieraSantos | @KMillar15 | @Dempster46 pic.twitter.com/0TYChtgpHV — Intentional Talk (@IntentionalTalk) September 23, 2024

今永昇太接著說,「但是,我的翻譯體格這麼壯,他一個人就夠了,」並開玩笑的表示身旁身材魁梧的翻譯史坦貝利,說他可以充當保鏢,這番回答讓主持人們笑成一團。