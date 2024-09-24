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查普曼場內轟＋3壘打寫罕見紀錄　巨人力退響尾蛇扮演「攔路虎」

▲查普曼（Matt Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲查普曼（Matt Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人今天（台灣時間24日）在客場以6比3擊敗亞利桑納響尾蛇，陣中金手套三壘手查普曼（Matt Chapman）單場繳出1支場內轟以及1支三壘安打，寫下罕見紀錄的同時也成為球隊致勝功臣；響尾蛇輸球後國聯外卡排名降至第3，季後賽之路出現危機。

1局下，響尾蛇重砲佩德森（Joc Pederson）二壘安打幫助球隊首開紀錄取得1比0領先；巨人在3局上回應，恩卡納辛恩（Jerar Encarnación）的長打先幫助球隊追平比分，隨後查普曼敲出中外野深遠飛球，響尾蛇麥卡錫（Jake McCarthy）即便撞牆也無法接殺，查普曼快馬加鞭一路跑回本壘，跑出場內2分全壘打，巨人3比1超前。

響尾蛇在3局下半追回1分後，巨人在4、5兩局靠著施密特（Casey Schmitt）與康佛托（Michael Conforto）各敲出一發陽春砲將領先優勢擴大至5比2；7局上半查普曼再擊出1支三壘安打，巨人6比2領先；根據美國體育作家、官網撰稿者藍斯（Sarah Langs）指出，查普曼成為巨人隊史自1953年以來，第一位單場敲出場內全壘打與三壘安打的打者。

7局下半響尾蛇靠著裴多莫（Geraldo Perdomo）敲安追回1分，但團隊攻勢後繼無力，終場便以3比6不敵巨人吞敗，國聯外卡排名降至第3，季後賽之路出現危機。

「我不認為有任何壓力，」響尾蛇中外野手麥卡錫賽後說道，「整個賽季我們都在踩油門，所以把這歸功於棒球，明天我們將會反彈。」

「這些天他似乎已經做好了一切準備，」巨人主帥梅爾文（Bob Melvin）談到查普曼的表現時表示，「這只是向大家展示我們未來的能力表現。」

關鍵字： MLB舊金山巨人亞利桑納響尾蛇查普曼

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