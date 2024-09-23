大巨蛋以棒球賽優先　體育局要求中職年底排定賽程

▲世界12強棒球賽記者會，中華棒協理事長辜仲諒（中）、中職會長蔡其昌（右） 、台北市體育局局長王泓翔（左）。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

台北大巨蛋開始要舉辦演唱會，中華職棒要求台北大巨蛋要保留一定天數給職棒使用，台北市體育局局長王泓翔表示，台北大巨蛋一定是以棒球賽事為優先，將在年底要求中華職棒把明年賽程排定，再召開協調會，

大巨蛋今年成為中職大票倉，9月21日、22日中信兄弟周思齊引退賽，連2天都吸引滿場4萬人進場觀賽。

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但台北大巨蛋已經可以舉辦演唱會，中職擔心大巨蛋檔期會被演唱會搶完，因此呼籲大巨蛋保留給棒球比賽一定的場次額度，雖然在商言商，商業考量無可厚非，「不然蓋了一個大巨蛋，都在辦演唱會，情何以堪。」

台北市體育局局長王泓翔今天出席世界12強棒球賽記者會，表示，依照與遠雄的大巨蛋合約，一定是以棒球賽事為優先。

他表示，遇到蔡其昌會長，也是跟他講不用擔心，大巨蛋活動一定是以棒球賽事優先，棒球賽事之外才能舉辦非運動賽事，這是在投資執行計畫書中都訂得非常清楚，會來嚴格落實和執行。

但王泓翔表示，過去中華職棒過去找場地都比較晚，今年要在年底前要求中職把賽程排定，再一起和中職、遠雄開協調會，也會找棒協一起來開會。包括國際賽、業餘賽。