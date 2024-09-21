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王牌柯爾燃燒9局優質先發　洋基延長賽力克運動家奪勝

▲柯爾。（圖／路透）

▲柯爾。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

美東豪門紐約洋基今天（台灣時間21日）遠赴奧克蘭踢館聯盟弱旅運動家，條紋軍本戰王牌右投柯爾（Gerrit Cole）在投手丘上大殺四方，主投9局飆出7次三振僅失一分，無奈自家打線直到10局上半才有建樹，索托（Juan Soto）頂著傷勢代打敲出關鍵安，洋基最終就以4比2贏球，持續穩坐美聯東區榜首寶座。

主場運動家率先在4局下半發動進攻，朗理（Shea Langeliers）的適時安打幫助球隊先馳得點取得1比0領先；洋基打線則是在下個半局憑藉著沃爾普（Anthony Volpe）的關鍵安打將比數扳平至1比1。

後面4局雙方打者皆受到對方投手壓制，都未能再越雷池一步，以1比1進入延長賽；總計洋基先發柯爾主投9局，送出7次三振1次保送，僅被敲出2支零星安打責失一分；運動家先發吉恩（John Ginn）也有5局失一分的亮眼投球表現。

10局上半兩隊迎來突破僵局制，洋基敲安攻下1分後代打的索托一棒敲出左外野方向2壘安打，幫助球隊再下一城，緊接著沃爾普又補上一支帶有1分打點的安打，洋基單局灌進3分，最終就以4比2在客場收下勝利，持續穩坐美聯東區榜首寶座。

「我認為這是他們的侵略性和在比賽初期執行良好投球的結合，」柯爾賽後說道，「我有些球受到重擊，但落點位置很好，球都直直落到我們野手的手套。」

對於帶傷上場的索托貢獻關鍵安打，柯爾則是表示，「這太棒了，就像表演者一樣；索托喜歡這一刻，我也是。」

關鍵字： MLB紐約洋基奧克蘭運動家柯爾

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