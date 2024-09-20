運動雲

>

大谷50轟紀錄球被球迷帶回家　記者怒揭球團騙球話術：天大狗屎

大谷翔平今（20）日對戰邁阿密馬林魚隊，單場轟出3發全壘打外加2次盜壘，不僅達成史無前例的「50轟50盜」，更一口氣將紀錄推進到51轟51盜。（圖／達志／美聯社）

▲ 大谷翔平今（20）日對戰邁阿密馬林魚隊，單場轟出3發全壘打外加2次盜壘，不僅達成史無前例的「50轟50盜」，更一口氣將紀錄推進到51轟51盜。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

目前效力於MLB洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平今（20）日對戰邁阿密馬林魚隊，單場轟出3發全壘打外加2次盜壘，不僅達成史無前例的單季「50轟50盜」，更一口氣將紀錄推進到51轟51盜。

在賽前曾有媒體指出，如果大谷能在比賽中寫下「50轟50盜」紀錄，該顆紀錄球必定身價非凡，估計價值至少在100萬美元（約新台幣3200萬）以上。據外媒報導，這顆極具紀念價值第50轟紀錄球被球迷接獲後，該球迷已經拒絕道奇隊球團的交回建議，決心將這個貴重的紀念球帶回家收藏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當地的記者還氣憤揭露，球團會告訴這些接到紀錄球的幸運球迷，如果不將這顆球交回給球團，他們就不會替它做認證，那麼即使將這顆球被帶出球場「它也一文不值」。這名記者還恥笑道奇隊，「這真是個笑話，相信我，如果球迷把它（指紀錄球）扔回球場，它就會被貼上貼紙並且在45分鐘內放在他們的官網上出售。」

賽後，《邁阿密先鋒報》記者克雷格‧米什（Craig Mish）在自己的推特（後更名為X）帳號指出，「接到大谷翔平第50支全壘打棒球的球迷選擇將其帶走。道奇隊沒有把球拿回來。」

不久之後，米什又發布了一則推文，表示大谷有提到，裁判在他上場打擊前有更換特殊球，因此第三方想根據特殊球與比賽畫面紀錄進行驗證「應該是沒有問題的」。米什指出，這也是幸運的球迷們應該要知道的事，因為他們都被告知「沒有認證，球離開了球場毫無價值」。

米什在該則推文下留言向其他人解釋，很多球迷在場邊接到了有價值的紀念球後，會被球團人員聯繫，表示「除非把球交還給球團，否則這顆球就不會得到驗證。而沒有驗證的紀念球就一文不值」。米什痛斥：「這真是個天大的笑話，完完全全的狗屎！」

他還揭露，球團之所以會撒這種謊，只是因為他們自己無法持有這些紀念球並且拿來賣，「相信我，如果球迷把它（指紀錄球）扔回球場，它就會被貼上貼紙並且在45分鐘內放在他們的官網上出售。」

延伸閱讀
好市多買超大海虎蝦　剖開驚見「整條黑泥」嚇壞！老饕揭密：是極品
老公爽帶公婆飛出國…她「新婚第3天」獨守空房！氣炸：丟我在台灣像話嗎
單親媽環球夢想破碎！她變賣家當買3年郵輪旅　竟因這舉動被趕下船

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

大谷翔平罕見乾香檳慶祝　「幸運地」進季後賽、打破不名譽紀錄

大谷翔平罕見乾香檳慶祝　「幸運地」進季後賽、打破不名譽紀錄

快訊／大谷翔平「51-51」達陣　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／大谷翔平「51-51」達陣　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

大谷50轟苦主投手鮑曼：脫帽致敬　這是我最好的投球

大谷50轟苦主投手鮑曼：脫帽致敬　這是我最好的投球

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！單場3轟、10打點、2盜大爆發

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！單場3轟、10打點、2盜大爆發

生涯首次季後賽夢想成真　大谷翔平「51轟、51盜」：難忘的一天

生涯首次季後賽夢想成真　大谷翔平「51轟、51盜」：難忘的一天

前兄弟洋投艾士特轉戰韓職傳傷情　提前結束「打工之旅」

前兄弟洋投艾士特轉戰韓職傳傷情　提前結束「打工之旅」

懸殊分差正面對決才是棒球精神　馬林魚主帥解釋為何不敬遠大谷

懸殊分差正面對決才是棒球精神　馬林魚主帥解釋為何不敬遠大谷

大谷翔平50轟紀錄球！球迷帶回家了　離開球場就一文不值

大谷翔平50轟紀錄球！球迷帶回家了　離開球場就一文不值

大谷50轟紀錄球被球迷帶回家　記者怒揭球團騙球話術：天大狗屎

大谷50轟紀錄球被球迷帶回家　記者怒揭球團騙球話術：天大狗屎

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

熱門新聞

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

大谷翔平罕見乾香檳慶祝　「幸運地」進季後賽、打破不名譽紀錄

快訊／大谷翔平「51-51」達陣　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

大谷50轟苦主投手鮑曼：脫帽致敬　這是我最好的投球

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！單場3轟、10打點、2盜大爆發

生涯首次季後賽夢想成真　大谷翔平「51轟、51盜」：難忘的一天

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

2大谷翔平乾香檳慶祝打破不名譽紀錄

3快訊／大谷翔平達成「51-51」　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

4大谷翔平50轟苦主投手脫帽致敬

5快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！

最新新聞

1險讓政大翻盤　臺大主帥盼球員習慣比賽強度

2陳子威：大家要習慣政大會輸球

3「王者」政大踢館全一般生臺大險崩盤！

4西蒙斯連3年背傷　俠客：不想再聽藉口

5台鋼與悍將因雨本季首場和局　

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平敲出本季第48轟　距「50-50」只差2轟2盜

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

#大谷翔平 跑出49盜追平教頭紀錄！ 離50轟50盜又更近一步

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366