大谷50轟紀錄球被球迷帶回家　記者怒揭球團騙球話術：天大狗屎

▲ 大谷翔平今（20）日對戰邁阿密馬林魚隊，單場轟出3發全壘打外加2次盜壘，不僅達成史無前例的「50轟50盜」，更一口氣將紀錄推進到51轟51盜。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

目前效力於MLB洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平今（20）日對戰邁阿密馬林魚隊，單場轟出3發全壘打外加2次盜壘，不僅達成史無前例的單季「50轟50盜」，更一口氣將紀錄推進到51轟51盜。

在賽前曾有媒體指出，如果大谷能在比賽中寫下「50轟50盜」紀錄，該顆紀錄球必定身價非凡，估計價值至少在100萬美元（約新台幣3200萬）以上。據外媒報導，這顆極具紀念價值第50轟紀錄球被球迷接獲後，該球迷已經拒絕道奇隊球團的交回建議，決心將這個貴重的紀念球帶回家收藏。

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當地的記者還氣憤揭露，球團會告訴這些接到紀錄球的幸運球迷，如果不將這顆球交回給球團，他們就不會替它做認證，那麼即使將這顆球被帶出球場「它也一文不值」。這名記者還恥笑道奇隊，「這真是個笑話，相信我，如果球迷把它（指紀錄球）扔回球場，它就會被貼上貼紙並且在45分鐘內放在他們的官網上出售。」

賽後，《邁阿密先鋒報》記者克雷格‧米什（Craig Mish）在自己的推特（後更名為X）帳號指出，「接到大谷翔平第50支全壘打棒球的球迷選擇將其帶走。道奇隊沒有把球拿回來。」

不久之後，米什又發布了一則推文，表示大谷有提到，裁判在他上場打擊前有更換特殊球，因此第三方想根據特殊球與比賽畫面紀錄進行驗證「應該是沒有問題的」。米什指出，這也是幸運的球迷們應該要知道的事，因為他們都被告知「沒有認證，球離開了球場毫無價值」。

米什在該則推文下留言向其他人解釋，很多球迷在場邊接到了有價值的紀念球後，會被球團人員聯繫，表示「除非把球交還給球團，否則這顆球就不會得到驗證。而沒有驗證的紀念球就一文不值」。米什痛斥：「這真是個天大的笑話，完完全全的狗屎！」

他還揭露，球團之所以會撒這種謊，只是因為他們自己無法持有這些紀念球並且拿來賣，「相信我，如果球迷把它（指紀錄球）扔回球場，它就會被貼上貼紙並且在45分鐘內放在他們的官網上出售。」

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