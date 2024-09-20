Muy Bien！大谷翔平51轟、51盜壯舉後秀西語實力　名人堂球星笑了

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平20日（台灣時間）達成「51轟、51盜」，歷史性的一刻接受《MLB Network》訪問，大聯盟名人堂「神之右手」佩德羅（Pedro Martínez）直接用西語問候，大谷翔平立刻回答西語「Muy bien！」引起熱議。

Ohtani responde en español a Pedro Martinez pic.twitter.com/8CnvyMWWMc [廣告]請繼續往下閱讀... September 20, 2024

道奇隊大前輩佩德羅，生涯曾拿過219勝，奪3次賽揚獎，用西語問候他，「嘿！翔平。我是佩德羅，你好嗎？」還沒等翻譯，大谷翔平馬上笑著用西語回答，「Muy bien！（我很好）。」

佩德羅隨後再轉換為英語訪問大谷翔平，被問及「50轟、50盜」里程碑之後下一個目標是什麼？大谷翔平透過翻譯用日語回答，「雖然50轟50盜是一項里程碑，但接下來是一場接一場比賽。對球隊來說都很重要，現在正處於聯盟領先，確保能贏得分區冠軍是最重要的，我也會朝這個目標努力。」

之前大谷翔平曾在明星賽受訪時提過，經典賽奪冠是生涯最好的一天，這場比賽大谷翔平不但打出史無前例的成績，也確定道奇晉級季後賽。創造紀錄這一天，再度被問及相關問題時，大谷翔平回應，「這次同樣開心，不僅是因為個人表現好，更因為球隊確定進季後賽，這是我的夢想，所以我非常開心。」

貝茨（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）曾在春訓說過要帶大谷翔平打進季後賽，而這一天終於成真。大谷翔平說，「貝茨曾因傷缺陣，打序有所變動，現在我們每場比賽都互相溝通，為球隊找出最佳狀態。」