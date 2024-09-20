里拉德仍有望聯手「士官長」巴特勒？　美媒曝熱火可能重啟交易

Zach Lowe bets Miami circles back on Dame if the Bucks struggle



“The move would be Dame. I bet you Miami would revisit the failed Dame talks. You need to recoup some draft picks, Herro, whatever fake Dame trade you want to speculate about”



This is a never ending cycle



(Via… pic.twitter.com/UppmL5j5KB — Emo Jimmy (@HeatCulture13) September 19, 2024

記者游郁香／綜合報導

熱火去年曾是8屆全明星後衛里拉德(Damian Lillard)指定的東家，無奈南灘大軍的包裹沒能打動拓荒者，里拉德最終被交易到公鹿聯手「字母哥」，兩人搭檔首季成效不如預期，密爾瓦基在季後賽首輪就出局，《ESPN》資深記者洛伊(Zach Lowe)斷言，若公鹿表現持續掙扎，熱火將重新追求里拉德。

曾在波特蘭「一人一城」的里拉德，去年夏天高喊賣我，原本他指定要去熱火聯手好友巴特勒(Jimmy Butler)，但未能如願，他被送到公鹿助拳兩屆年度MVP安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，當時「士官長」曾大方祝福，「我為他能到一個渴望他加入且有機會爭冠的地方感到開心。」

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▲公鹿里拉德、熱火巴特勒。（圖／CFP）

里拉德在密爾瓦基的首季繳出場均24.3分、7助攻和4.4籃板，三分命中率35.4%，維持一定水準，但他與「字母哥」的搭配成效不如預期，加上對方季末拉傷左小腿比目魚肌，未能趕上季後賽首輪，身為東區第2種子的公鹿最終遭溜馬「下剋上」淘汰。

《ESPN》資深記者洛伊斷言，如果公鹿繼續表現不佳，熱火將重啟關於里拉德的交易， 「這個動作會針對里拉德。我打賭邁阿密會重新考慮之前失敗的里拉德交易談判。」他指出，邁阿密的籌碼可能包含一些選秀權、「英雄哥」希洛(Tyler Herro)等。

▲公鹿里拉德、安戴托昆波。（圖／CFP）

《Heat Nation》分析，有時新組合需要1、2個賽季才能完成磨合，如灰狼的前場組合唐斯(Karl-Anthony Towns)與戈貝爾(Rudy Gobert)，2022-23賽季時也未能奏效，當時不少人都認為他們進行了一筆「災難性」的交易，不過兩人在2023-24賽季一舉率隊打進西區冠軍賽。

公鹿也希望複製這樣的劇本，但如果這沒發生，或許熱火會再次把目光投向里拉德。里拉德已經滿34歲，他能否維持巔峰狀態還有待觀察，但交易得到他無疑會為南灘大軍注入新活力。

▲公鹿里拉德。（圖／CFP）