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張祐嘉曾考慮轉行當模特？葉總爆料：他還練投呢

▲▼張祐嘉、董秉軒 。（圖／味全龍球團提供）

▲張祐嘉 。（圖／味全龍球團提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍張祐嘉已經在一軍扛出3轟，總教練葉君璋直言表現相當驚喜。事實上，張祐嘉去年曾有轉職想法，甚至開玩笑說要去當模特兒，葉總聽聞笑稱：「他還跑去練投手呢。」

張祐嘉自培3年，今年6月因林孝程跑壘受傷，終於等到上一軍機會，也繳出好表現獲得教練團信賴。

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回顧在二軍苦苦等待機會的日子，張祐嘉在日前的受訪坦承，曾一度萌生放棄棒球的念頭。他透露，周圍的人常說他有當模特兒的潛質，讓他真的認真考慮過轉行的可能性。

葉總今日透過媒體得知張祐嘉曾想轉行當模特兒一事，立即爆出一句，「放屁啦！」隨即哈哈大笑，補充道：「他還跟我說他可以當投手呢！我就說，好啊，你去練練看。」

張祐嘉不好意思地解釋，這是去年春訓時的一時衝動。「當時看野手競爭激烈，覺得自己可能沒機會，就想說去投手丘碰碰運氣。」葉總揭露這段小插曲的來龍去脈，「因為張祐嘉高中時是投手，我就讓他跟著高須洋介教練練練。我還跟高須說，讓他練吧，不讓他試試，他不會死心啦。」

葉總接著爆料：「但不到一個月又回來了。」張祐嘉聞言，笑得更加靦腆，「原本想說野手很好，競爭太激烈，沒想到去練投後發現，投手也很好。我還是乖乖回來練打擊吧！」

還好有堅持下去，張祐嘉今年把握機會破繭而出。葉總說，「真的令人驚艷，其實今年本來是想讓他在二軍多打一點，有完整出賽，但因為某些狀況，提前把他拉上來，結果表現很亮眼。」

回憶起當初以自主培訓方式簽下張祐嘉的決定，葉總侃侃而談：「他就是我們心目中理想球員的模樣。可能正因為是自培出身，他展現出了強烈的鬥志。如今他在一軍的表現，無論是攻擊還是防守，都讓我們十分滿意。」

葉總對他讚譽有加，「他是滿果斷的球員，心態上沒有害怕的感覺。」但也不忘語重心長地提醒，「當然職棒沒有那麼簡單，他還是有需要磨練的地方，不可能一直一帆風順。」

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍提供）

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍張祐嘉總教練驚喜轉行

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