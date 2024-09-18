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「紳士巨人」告別NBA回歐洲　最後暖舉幫球迷賺到免費三明治

▲▼「巨神兵」馬里亞諾維奇告別NBA返回歐洲賽場。（圖／達志影像／美聯社）

▲「巨神兵」馬里亞諾維奇告別NBA返回歐洲賽場。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

身高224公分的「巨神兵」馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic)，儘管場上數據並未特別出色，但他開朗又溫柔的性格，深受歷來NBA隊友與球迷的喜愛，不過根據《ESPN》報導，這位塞爾維亞長人將返回歐洲賽場，他已與土耳其名門費內巴切達成合約協議。

現年36歲的馬里亞諾維奇，2015年從歐洲籃壇轉戰NBA加盟馬刺，他在籃球最高殿堂度過了9個賽季，效力過6支球隊，最近2季都披火箭戰袍，生涯場均上場8.7分鐘，能得5.5分、3.6籃板。

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▲▼「巨神兵」馬里亞諾維奇告別NBA返回歐洲賽場。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬里亞諾維奇告別NBA賽場。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》今(18)日披露，馬里亞諾維奇將回到歐洲賽場，他已與土耳其聯賽最成功隊伍之一費內巴切達成合約協議。據《Eurohoops》的消息，他的合約包含一個選項，若他有機會重返NBA，可以選擇跳出合約。

來自塞爾維亞的馬里亞諾維奇，9年NBA生涯僅先發過25場，只是角色球員的他，卻是NBA球迷最愛的球員之一，他的個性開朗友善，曾多次出現在全美的廣告活動中，這對一名替補球員來說非常罕見。

馬里亞諾維奇在NBA賽場的最後一個舉動，是故意錯失罰球，確保前東家快艇球迷能夠得到免費的雞肉三明治。火箭今年4月15日作客快艇，已無緣季後賽的火箭在比賽最後4分44秒握有8分領先，馬里亞諾維奇走上罰球線準備執行2罰。

▲▼「巨神兵」馬里亞諾維奇告別NBA返回歐洲賽場。（圖／達志影像／美聯社）

▲「巨神兵」馬里亞諾維奇開朗友善，深受隊友與球迷喜愛。（圖／達志影像／美聯社）

他第1次罰球未能命中，觀眾反應異常熱烈，他很快就明白其中的原因，因為快艇主場和美式連鎖速食店「Chick-fil-A」一起舉辦了「罰球促銷活動」，如果客隊球員第4節連2次罰球落空，現場球迷就能獲得免費的雞肉三明治。

罰丟了第1球的馬里亞諾維奇，在出手第2罰之前點了點頭，微笑向觀眾示意「我懂你們的意思」，接著故意投丟第2罰，讓洛城球迷欣喜若狂。

關鍵字： NBABoban Marjanovic火箭塞爾維亞

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