「紳士巨人」告別NBA回歐洲　最後暖舉幫球迷賺到免費三明治

▲「巨神兵」馬里亞諾維奇告別NBA返回歐洲賽場。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

身高224公分的「巨神兵」馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic),儘管場上數據並未特別出色,但他開朗又溫柔的性格,深受歷來NBA隊友與球迷的喜愛,不過根據《ESPN》報導,這位塞爾維亞長人將返回歐洲賽場,他已與土耳其名門費內巴切達成合約協議。

現年36歲的馬里亞諾維奇,2015年從歐洲籃壇轉戰NBA加盟馬刺,他在籃球最高殿堂度過了9個賽季,效力過6支球隊,最近2季都披火箭戰袍,生涯場均上場8.7分鐘,能得5.5分、3.6籃板。

▲馬里亞諾維奇告別NBA賽場。(圖/達志影像/美聯社)

《ESPN》今(18)日披露,馬里亞諾維奇將回到歐洲賽場,他已與土耳其聯賽最成功隊伍之一費內巴切達成合約協議。據《Eurohoops》的消息,他的合約包含一個選項,若他有機會重返NBA,可以選擇跳出合約。

來自塞爾維亞的馬里亞諾維奇,9年NBA生涯僅先發過25場,只是角色球員的他,卻是NBA球迷最愛的球員之一,他的個性開朗友善,曾多次出現在全美的廣告活動中,這對一名替補球員來說非常罕見。

Boban Marjanović’s last act on an NBA court was to ensure Clippers fans got free chicken sandwiches by bricking two free throws.



Farewell to a giant and a gentleman. pic.twitter.com/AcbUjikqqo